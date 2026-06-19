Mar Castellanos | “Nos está costando conseguir investigadores clínicos en hospitales como el de A Coruña”

Mar Castellanos, en los pasillos del Chuac Javier Alborés

A Coruña se convirtió este jueves en epicentro de la investigación sanitaria gallega con la celebración de la jornada BiointegraSaúde 2026, que se celebró en el Chuac y que registró un éxito de participación con más de 250 profesionales. Un encuentro que fue inaugurado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien reivindicó a los tres institutos públicos gallegos como un “referente internacional”. Aunque la directora científica del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), Mar Castellanos, ve necesario hacer un llamamiento a las nuevas generaciones porque se necesitan investigadores clínicos.

Más del 70% de las participantes en la presente edición de BiointegraSaúde eran mujeres. ¿La ciencia ya no es cosa solo de hombres?

Sí, yo creo que eso es una muy buena noticia. En los grados universitarios dedicados a las biociencias ya no existe ninguna diferencia o, de haberla, es a favor del género femenino.

¿En qué área destaca especialmente A Coruña dentro de la investigación biomédica?

Tenemos una investigación también muy variada y muchos grupos, pero somos potentes en la aplicación de inteligencia artificial en diversos campos. También somos muy punteros en ingeniería biomédica. Tenemos ahora mismo en marcha proyectos dentro del área de Neumología con drones. Y tenemos grupos muy potentes en resistencia antimicrobiana, que es un tema importantísimo.

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¿En qué rama hacen falta más investigadores biomédicos?

Nos está costando cada vez más conseguir investigadores clínicos. Es decir, que el personal asistencial, el personal médico, se quiera dedicar también a hacer investigación. Desde hace ya tiempo se viene enseñando que el número de estos investigadores está bajando porque realmente se nos pide que compaginemos la investigación clínica con la actividad asistencial. Y cada vez es más complicado, sobre todo en los hospitales como el nuestro, la presión asistencial es altísima. Ahí sí que hay que hacer un llamamiento a las nuevas generaciones.

¿No les interesa investigar a los médicos más jóvenes?

Las nuevas generaciones ven el esfuerzo que se tiene que realizar para compaginar la actividad asistencial y no quieren eso. Porque, como todos sabemos, en todos los campos en la medicina se está abogando por que evidentemente la persona tiene que tener tiempo también para poder desconectar, dedicarse a su familia, tener su tiempo libre.

¿Preocupa el relevo generacional en investigación?

También, está directamente ligado con esto. La carrera investigadora es complicada y ahora mismo lo que ven nuestras nuevas generaciones es que muchas veces la investigación se tiene que hacer ‘además de’. Eso no es algo que realmente sea un incentivo.

¿Cuál es la solución?

Hay que buscar vías y facilitar dentro de los propios hospitales que la contratación de personal pueda compaginar, tanto a nivel personal como administrativo, la actividad investigadora y la clínica, que por supuesto es necesaria. No queremos perder médicos.