Las oposiciones de educación provocan los últimos llenos en las bibliotecas: “Cansa física y mentalmente”

Estudiantes, en el Centro Universitario de Riazor (CUR) Patricia G. Fraga

Cerca de 16.000 personas participarán desde mañana en las oposiciones de educación, en las que hay convocadas 1.601 plazas, de las que casi el 87 % –un total de 1.388 plazas– son de nuevo ingreso y las 213 restantes son de promoción interna, para que maestros que ya cuentan con plaza se puedan incorporar al cuerpo de profesores de enseñanza Secundaria. A pocas horas de la celebración del examen, los opositores vuelven a provocar llenos en las principales salas de estudio universitarias de A Coruña, que permanecerán abiertas hasta el próximo 9 de julio, cuando oficialmente será el fin del curso 2025-26 en la UDC.

Y es que, aunque estas bibliotecas estén habilitadas para los estudiantes universitarios, no solo las usan los matriculados en la UDC. También es un lugar frecuentado por alumnos de Secundaria –sobre todo en las últimas semanas de mayo, de cara a la preparación de Selectividad– y de FP. No obstante, junto a los universitarios, las personas que más horas pasan en las bibliotecas hincando codos son los opositores.

Último esfuerzo

Con la evaluación ordinaria de la UDC y la PAU finalizadas, todavía faltaba un evento en el calendario académico que terminaría por provocar colapsos en las salas de estudio: las oposiciones a docentes, una carrera de fondo que congrega a cientos de personas en busca de una plaza como maestro de Infantil, Primaria o Secundaria. Unos llenos a los que ya está acostumbrado el Centro Universitario de Riazor (CUR) –antigua facultad de Empresariales–, una de las bibliotecas favoritas de los estudiantes por su céntrica ubicación.

Además, desde el pasado 5 de junio también acoge a gran parte del público que solía atraer la sala de estudio Xoana Capdevielle, en Elviña, inmersa en un proyecto de reforma hasta, presvisiblemente, comienzos de 2027. Aun así, desde el CUR cifran en un 30% menos la asistencia tras la finalización de la PAU 2026.

Una de las que probarán suerte mañana es Gabriela García, profesora interina en el CEIP Novo Mesoiro que se presenta mañana con el objetivo de poder sacar la plaza. “Necesito sacarme la plaza para ser feliz, esto cansa física y mentalmente. Salgo del cole a las 14.00 horas y a las 15.00 estoy en la biblioteca”, comenta García, quien asegura haber acudido este año al psicólogo para gestionarlo mejor a nivel mental.

Además del esfuerzo y constancia que supone un examen de este tipo, siempre tiene que haber “un poco de suerte”. Así lo cree Marta Fernández, quien, después de diez años presentándose a las oposiciones, todavía no ha conseguido obtener plaza fija en ningún centro educativo: “Es un proceso súper injusto. La última semana te sacan cosas nuevas que pueden entrar en el examen y, por encima, te hacen chapar todo y luego lo que te piden en el colegio es otra cosa totalmente diferente”, sentencia Fernández.