La Zona Comercial Obelisco se viste de gala para su Noche Blanca

La gente disfrutó también, este viernes, de la música en la Noche Blanca Carlota Blanca

La Zona Comercial Obelisco celebró este viernes su tradicional Noche Blanca, una jornada en la que los clientes pueden disfrutar de degustaciones, juegos y sorpresas. Con una amplia programación de eventos y actividades socioculturales, la decimoquinta edición de esta iniciativa tuvo lugar en los jardines de Méndez Núñez, que contó con gran ambiente hasta casi medianoche.

La Noche Blanca, promovida por la asociación comercial y en colaboración con el Ayuntamiento, contó con actuaciones musicales, espacios de juego y food trucks y actividades pensadas para apoyar al pequeño comercio. El concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, participó ayer en el acto inaugural de la jornada, “que encherá de vida o corazón da Coruña”.

El edil, acompañado por el presidente de la asociación, Javier Pastoriza, puso en valor la implicación de la Zona Comercial Obelisco para “dinamizar social e comercialmente un dos espazos máis emblemáticos da cidade, como son os Cantóns e a súa contorna”.

En su intervención, Borrego hizo hincapié en el impacto positivo que puede tener la recuperación de espacios públicos sobre el tejido comercial de la ciudad. En el caso del centro, con la remodelación de los Cantones que se está ejecutando entre la plaza de Mina y La Marina: “Hoxe, A Coruña é unha cidade moi diferente á de hai décadas, na que visualizamos o futuro poñendo as persoas no centro de todo. Nos Cantóns, tamén. Camiñando paseniño, imos gañando máis superficie peonil para a cidadanía, humanizando as rúas e trenzando percorridos que tamén conectan e visibilizan as tendas e negocios”.

Este viernes, además, muchos se hicieron con gafas para ver el eclipse del próximo 12 de agosto, y es que esta era la recompensa que adquirían al presentar el tique de compra de un comercio asociado.