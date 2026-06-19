Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Zona Comercial Obelisco se viste de gala para su Noche Blanca

Julia Nóvoa
19/06/2026 23:58
La gente disfrutó también, este viernes, de la música en la Noche Blanca
La gente disfrutó también, este viernes, de la música en la Noche Blanca
Carlota Blanca
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Zona Comercial Obelisco celebró este viernes su tradicional Noche Blanca, una jornada en la que los clientes pueden disfrutar de degustaciones, juegos y sorpresas. Con una amplia programación de eventos y actividades socioculturales, la decimoquinta edición de esta iniciativa tuvo lugar en los jardines de Méndez Núñez, que contó con gran ambiente hasta casi medianoche. 

La Noche Blanca, promovida por la asociación comercial y en colaboración con el Ayuntamiento, contó con actuaciones musicales, espacios de juego y food trucks y actividades pensadas para apoyar al pequeño comercio. El concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, participó ayer en el acto inaugural de la jornada, “que encherá de vida o corazón da Coruña”. 

El edil, acompañado por el presidente de la asociación, Javier Pastoriza, puso en valor la implicación de la Zona Comercial Obelisco para “dinamizar social e comercialmente un dos espazos máis emblemáticos da cidade, como son os Cantóns e a súa contorna”. 

En su intervención, Borrego hizo hincapié en el impacto positivo que puede tener la recuperación de espacios públicos sobre el tejido comercial de la ciudad. En el caso del centro, con la remodelación de los Cantones que se está ejecutando entre la plaza de Mina y La Marina: “Hoxe, A Coruña é unha cidade moi diferente á de hai décadas, na que visualizamos o futuro poñendo as persoas no centro de todo. Nos Cantóns, tamén. Camiñando paseniño, imos gañando máis superficie peonil para a cidadanía, humanizando as rúas e trenzando percorridos que tamén conectan e visibilizan as tendas e negocios”. 

Este viernes, además, muchos se hicieron con gafas para ver el eclipse del próximo 12 de agosto, y es que esta era la recompensa que adquirían al presentar el tique de compra de un comercio asociado.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los galardones PEL se entregaron ayer en las instalaciones de CEI

La Diputación reconoce a una consultora oleirense como ‘Mejor iniciativa empresarial’
Fran Moar
Piscina de A Sardiñeira, afectada en 2001 por un escape de cloro

Hace 25 años | Seis hospitalizados por un escape de cloro en la piscina de A Sardiñeira
Noela Rey Méndez
La gente disfrutó también, este viernes, de la música en la Noche Blanca

La Zona Comercial Obelisco se viste de gala para su Noche Blanca
Julia Nóvoa
Diego Calvo, durante su intervención en un acto el pasado 2 de junio

La Xunta analiza las zonas de Ourense afectadas por las lluvias
Agencias