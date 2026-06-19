La Reina Sofía premia a dos coruñeses por su investigación en nefrología 

Los premiados posaron con sus galardones Cedida

S.M. la Reina Doña Sofía ha presidido hoy la entrega de los Premios Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación en Nefrología, el mayor reconocimiento a la investigación renal en España, otorgado por la Fundación Renal Española. Asimismo, Doña Sofía hizo entrega al alcalde de Madrid de dos galardones extraordinarios a la solidaridad renal concedidos por la Fundación Renal Española a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y a Madrid Salud, por la contribución de ambas entidades a la sensibilización y prevención de la enfermedad renal entre los madrileños.

Tres ediciones de premios de investigación

La ceremonia, celebrada en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina, ha reunido en una misma cita los galardones de las ediciones 35, 36 y 37, correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Los trabajos premiados abarcan desde avances en ingeniería médica y genética hasta proyectos pioneros en humanización y enfermería nefrológica.

Estos premios, los más veteranos de la nefrología española, representan el mayor reconocimiento que se otorga en nuestro país a la investigación en patologías del riñón y son referente del impulso científico en este campo.

Al evento asistieron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la subsecretaria del ministerio de Sanidad, Ana María Hernández Sánchez, la directora general de Investigación y Docencia de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Inmaculada Ibáñez de Cáceres, el presidente de la EMT, Borja Carabante, el gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, los concejales de Sanidad de Alcorcón, Alessandra Romero y Móstoles, Ángel Álvarez de la Puente.

El presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, Eduardo Díaz-Rubio abrió el acto para dar la bienvenida destacando el honor de que la corporación — “con casi tres siglos de historia dedicadas al estudio, la vanguardia y la divulgación médica” — acogiera este encuentro de una entidad que, en sus palabras, “no solo apoya la investigación esencial para combatir las enfermedades del riñón, sino que pone su foco en lo más importante: la calidad de vida del paciente”. Díaz-Rubio subrayó además que la presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía “ennoblece este acto y es un vivo reflejo de su inquebrantable compromiso con las causas sociales y de salud”, y reivindicó una visión de la medicina compartida con la Fundación Renal Española: “el estudio riguroso de la patología, pero también el arte de cuidar, acompañar y devolver la esperanza”.

Por su parte la presidenta Isabel Entero destacó en su intervención, que, a lo largo de casi cuatro décadas, los Íñigo Álvarez de Toledo han distinguido a los servicios de nefrología y centros de investigación más prestigiosos de España, reconociendo trabajos procedentes de todas las comunidades autónomas, resaltando que son ya más de un centenar los proyectos premiados que han contribuido al conocimiento de la enfermedad renal, al desarrollo de nuevos tratamientos y, en definitiva, a mejorar la vida de los pacientes.

Edición 2023: Avances en seguridad, humanización y nuevos tratamientos

Investigación Básica: “La ferrostatina-1 modula los lípidos renales desregulados en el fracaso renal agudo”. Investigadora principal: Dra. Ana Belén Sanz Bartolomé (Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz, en colaboración con la Universidad del País Vasco y el CNIC). Un hallazgo que abre la puerta al diseño de nuevos fármacos contra la insuficiencia renal aguda.

Investigación Clínica: “Cloro sérico como marcador de mortalidad cardiovascular y general en pacientes en hemodiálisis crónica”. Investigador principal: Dr. Ernesto Francisco Valga Amado (Hospital Universitario Doctor Negrín, Gran Canaria). Demuestra por primera vez que el cloro bajo en sangre es un marcador negativo de riesgo cardiovascular.

Accésit Clínica: “Baja incidencia de rechazo agudo mediado por anticuerpos tras la desensibilización HLA en trasplantados renales”. Investigador principal: Dr. Constantino Fernández Rivera (Complexo Hospitalario Universitario A Coruña).

Enfermería Nefrológica: “Comparativa de la seguridad del paciente en hemodiálisis: impacto del ámbito público versus privado”. Investigador principal: Antonio López (Hospital Quironsalud A Coruña.

Humanización en el Trato a los Pacientes (primera edición de esta modalidad): “Humanización en hemodiálisis: Te escucho y te acompaño”. Investigadora principal: Sandra Rubio Páez (Hospital de Terrassa).

Edición 2024: Trasplante, medicina personalizada y detección precoz

Investigación Básica: “Células T con receptores quiméricos de anticuerpos HLA para el tratamiento dirigido del rechazo mediado por anticuerpos en el trasplante”. Investigador principal: Dr. Fritz Diekmann (Hospital Clínic de Barcelona – IDIBAPS). Un prometedor avance basado en terapia CAR-T para reducir el rechazo en pacientes trasplantados.

“Células T con receptores quiméricos de anticuerpos HLA para el tratamiento dirigido del rechazo mediado por anticuerpos en el trasplante”. Investigador principal: Dr. Fritz Diekmann (Hospital Clínic de Barcelona – IDIBAPS). Un prometedor avance basado en terapia CAR-T para reducir el rechazo en pacientes trasplantados. Investigación Clínica (ex aequo): “Primer paso hacia una medicina personalizada en el ajuste de dosis de tacrolimus mediante un modelo de cinética poblacional”. Investigadora principal: Dra. Nuria Lloberas (Hospital Universitario de Bellvitge). Permite reducir del 54,8 % al 20,8 % los reajustes de dosis en pacientes trasplantados. “Nuevas estrategias para la detección de enfermedad renal crónica en pacientes de riesgo”. Investigador principal: Dr. José Luis Górriz Teruel (Hospital Clínico Universitario de Valencia, INCLIVA y Universidad de Valencia). Un nuevo sistema de cribaje (SADC) logró detectar la enfermedad renal oculta en el 21,3% de más de 15.000 personas estudiadas.

“Primer paso hacia una medicina personalizada en el ajuste de dosis de tacrolimus mediante un modelo de cinética poblacional”. Investigadora principal: Dra. Nuria Lloberas (Hospital Universitario de Bellvitge). Permite reducir del 54,8 % al 20,8 % los reajustes de dosis en pacientes trasplantados. “Nuevas estrategias para la detección de enfermedad renal crónica en pacientes de riesgo”. Investigador principal: Dr. José Luis Górriz Teruel (Hospital Clínico Universitario de Valencia, INCLIVA y Universidad de Valencia). Un nuevo sistema de cribaje (SADC) logró detectar la enfermedad renal oculta en el 21,3% de más de 15.000 personas estudiadas. Enfermería Nefrológica: “Evaluación de ERCA Acompaña como proyecto humanizador en la transferencia del paciente a Hemodiálisis”. Investigadora principal: María Dolores Ojeda (Hospital de Poniente, Almería).

Edición 2025: Innovación tecnológica, genética y atención integral

Investigación Básica: Desarrollo de un conector implantable para fístulas arteriovenosas que optimiza el flujo sanguíneo y mejora la eficacia de la hemodiálisis. Investigador principal: Dr. Valeriano Caballero (Facultad de Medicina, Universidad de Valencia).Investigación Clínica (ex aequo): o Estudio sobre albuminuria como alerta temprana del daño renal, realizado en más de 9.000 personas junto a Atención Primaria, que permitió detectar precozmente 905 casos. Investigadora principal: Dra. Mª Jesús Izquierdo (Hospital Universitario de Burgos). o Identificación de una variación genética clave en la vasculitis asociada a ANCA, que permitirá ajustar el tratamiento de forma personalizada desde el inicio. Investigadora principal: Dra. Gema Fernández (Hospital Universitario La Paz).

Desarrollo de un conector implantable para fístulas arteriovenosas que optimiza el flujo sanguíneo y mejora la eficacia de la hemodiálisis. Investigador principal: Dr. Valeriano Caballero (Facultad de Medicina, Universidad de Valencia).Investigación Clínica (ex aequo): o Estudio sobre albuminuria como alerta temprana del daño renal, realizado en más de 9.000 personas junto a Atención Primaria, que permitió detectar precozmente 905 casos. Investigadora principal: Dra. Mª Jesús Izquierdo (Hospital Universitario de Burgos). o Identificación de una variación genética clave en la vasculitis asociada a ANCA, que permitirá ajustar el tratamiento de forma personalizada desde el inicio. Investigadora principal: Dra. Gema Fernández (Hospital Universitario La Paz). Enfermería Nefrológica: Validación de una escala objetiva para medir el deterioro cognitivo y depresión en pacientes con enfermedad renal crónica. Investigadora principal: Ana Isabel Tapia (Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares).

Validación de una escala objetiva para medir el deterioro cognitivo y depresión en pacientes con enfermedad renal crónica. Investigadora principal: Ana Isabel Tapia (Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares). Humanización en la Atención Sociosanitaria: Implantación de una consulta multidisciplinar que incorpora aspectos emocionales y espirituales al tratamiento médico, cuantificando sus beneficios. Investigadora principal: Dra. Beatriz Rodríguez Cubillo (Hospital Clínico San Carlos, Madrid).

Casi cuatro décadas impulsando la investigación renal

La Enfermedad Renal Crónica afecta ya a cerca del 15% de la población mundial y se sitúa entre las diez enfermedades con mayor mortalidad, según la OMS. En España, su prevalencia ha crecido casi un 30% en la última década. En este contexto, la Fundación Renal Española destina más del 3,6 % de su presupuesto a I+D y ha consolidado los Premios Íñigo Álvarez de Toledo como una de sus iniciativas más relevantes, junto con el Instituto de Investigación IRSIN o la creación de una unidad de investigación propia.