La plaza José Sellier volverá a ser punto de encuentro en la noche de San Juan

La plaza José Sellier Archivo El Ideal Gallego

La Urbana, Bar Tracio, Zócalo Mexcalería, Bodega Martirio y A Buserana celebrarán un año más su particular verbena de San Juan en la plaza José Sellier, una cita festiva de carácter musical pensada para disfrutar de la tarde y la noche en pleno centro de A Coruña.

Desde las 19.00 horas, la plaza se convertirá en un punto de encuentro para todas aquellas personas que quieran festejar el San Juan cerca de la playa, pero en un ambiente más urbano, cómodo y de barrio.

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Siguiendo la línea de ediciones anteriores, la organización apuesta de nuevo por crear un espacio seguro, inclusivo y respetuoso, con especial atención a la protección de las mujeres y del colectivo LGBTQ+.

La programación musical contará este año con DJs de nivel, muy conocidos tanto en el panorama local como autonómico. Kástor será el encargado de abrir la fiesta a las 19.00 horas, seguido de Gorllitox a las 22.00 horas y de La Kristopher, que cerrará la noche a partir de la 01.00 hora.

Además de la música, la verbena contará con una oferta gastronómica diferente y variada, pensada para acompañar la celebración, alargar la noche y reforzar el ambiente festivo y cercano de la plaza.

Desde la organización destacan la voluntad de los locales de la plaza José Sellier de “hacer barrio y convertirse en uno de los epicentros festivos de la ciudad en esta fecha tan señalada”.