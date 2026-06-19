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A Coruña

La Justicia vuelve a refrendar el acuerdo entre María Pita y Urbaser por los rechazos de Nostián

Redacción
19/06/2026 20:54
Vista de la planta de Nostián
Archivo El Ideal Gallego
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La justicia ha vuelto a refrendar el acuerdo entre el Ayuntamiento de A Coruña y Urbaser por la gestión de los rechazos de Nostián, un acuerdo que puso el pasado año fin a un conflicto que se estiraba en el tiempo y que concluyó con el pago de 8,3 millones de euros. La sala 2 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de A Coruña ha vuelto a desestimar los recursos interpuestos.

El mentado acuerdo entre el Gobierno local y la UTE había sido considerado “nulo” por el grupo municipal del PP, que consideraba, además, que el acuerdo de pago hacía perder más de siete millones de euros a la ciudad.

Los populares habían acudido al juzgado para recurrir el acuerdo de la Junta de Gobierno local con Urbaser, un recurso que ha vuelto a desestimar el tribunal.

Vista de la planta de Nostián, en Bens

La Justicia rechaza el recurso del PP de A Coruña contra el acuerdo del Ayuntamiento con Urbaser por los rechazos de Nostián

Más información

La sentencia considera que “los motivos de nulidad invocados” en el recurso “no concurrirían”, desestimando así que se tratase de una resolución administrativa que no siguiese los procedimientos legales establecidos, igual que se desechan “la ausencia de garantías de la deuda”. La sentencia recuerda también que las cantidades y el acuerdo alcanzado se había justificado durante el procedimiento. Además, el tribunal recuerda que ya se homologó con anterioridad un acuerdo entre Albada y el Consorcio das Mariñas en “un litigio similar” al que se presentó en A Coruña.

De este modo, la justicia vuelve a refrendar el acuerdo alcanzado el año pasado, que ponía fin a un litigio que se había extendido en el tiempo durante varios años.

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