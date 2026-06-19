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Montaje de la falla de San Juan en la playa de Riazor de A Coruña
A Coruña

La falla de San Juan ya toma forma en Riazor

El eclipse y el deporte protagonizan este año el monumento efímero

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
19/06/2026 11:24

San Juan está literalmente a la vuelta de la esquina. La ciudad de A Coruña se volverá a llenar de fiesta, con el momento culminante de la noche del 23 al 24 de junio. Y una de las cosas que no pueden faltar para esa jornada es la tradicional falla, que este viernes ya empezó a tomar forma en la playa de Riazor.

El monumento efímero que se erige cada año en el arenal, y al que se prende fuego a las 00.00 horas del 24 de junio, estará este año protagonizado por histórico eclipse solar total del próximo 12 de agosto, así como por las galerías de La Marina y por el Obelisco, según adelantó la propia alcaldesa, Inés Rey, este jueves.

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Los encargados de encender la falla serán los otros grandes protagonistas del día y, como no puede ser de otra manera en un año especialmente prolífico para el deporte coruñés, serán representantes de los principales equipos de la ciudad los que iniciarán el fuego de San Juan. Así, según el Ayuntamiento, habrá miembros del Deportivo, el Básquet Coruña, el Liceo, el Club Voleibol Ciudad de A Coruña, el Maristas, el Marineda Hockey y el Victoria.

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