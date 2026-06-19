La Cámara de Comercio de A Coruña entrega el Premio Somos FP a Virginia Porteiro Bértoa

Entrega del premio a Virginia Porteiro Bértoa Cedida

La Cámara de Comercio de A Coruña ha entregado el Premio al Embajador del año 2025 del programa Somos FP a la alumna Virginia Porteiro Bértoa, en lo que supone reconocimiento a su trayectoria académica en el ámbito de la Formación Profesional y a su compromiso con el desarrollo profesional en el sector de la automoción.

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Virginia cursó el ciclo formativo de grado superior de Automoción en el CIFP Someso, donde destacó por su rendimiento y actitud. Como parte de su itinerario formativo, realizó prácticas en Italia en el marco del programa Erasmus.

Este reconocimiento se enmarca en la iniciativa Somos FP, impulsada por la Cámara de Comercio de España junto a CaixaBank Dualiza, con la ayuda del Fondo Social Europeo (FSE), cuyo objetivo es poner en valor la Formación Profesional.