Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Cámara de Comercio de A Coruña entrega el Premio Somos FP a Virginia Porteiro Bértoa

Este reconocimiento se enmarca en la iniciativa Somos FP

Iván Aguiar
Iván Aguiar
19/06/2026 15:14
Entrega del premio a Virginia Porteiro Bértoa
Entrega del premio a Virginia Porteiro Bértoa
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Cámara de Comercio de A Coruña ha entregado el Premio al Embajador del año 2025 del programa Somos FP a la alumna Virginia Porteiro Bértoa, en lo que supone reconocimiento a su trayectoria académica en el ámbito de la Formación Profesional y a su compromiso con el desarrollo profesional en el sector de la automoción.

Inauguración oficial de la sede de Estrella Galicia en A Grela

Estrella Galicia convierte su nueva sede en su “kilómetro cero” para reivindicar su origen: “Somos koruños”

Más información

Virginia cursó el ciclo formativo de grado superior de Automoción en el CIFP Someso, donde destacó por su rendimiento y actitud. Como parte de su itinerario formativo, realizó prácticas en Italia en el marco del programa Erasmus.

Este reconocimiento se enmarca en la iniciativa Somos FP, impulsada por la Cámara de Comercio de España junto a CaixaBank Dualiza, con la ayuda del Fondo Social Europeo (FSE), cuyo objetivo es poner en valor la Formación Profesional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Avión de Binter en el aeropuerto de Alvedro

Binter aumenta frecuencias para volar entre A Coruña y Canarias en verano
Lara Fernández
Presentación del proyecto Power2x

ITG y Naturgy presentan en A Coruña el proyecto para transformar residuos en gases renovables
Iván Aguiar
Festival de Xiradela en 2025

Xiradela e Santaia celebran este sábado actuacións de música e baile tradicional
Noelia Díaz
Entrega del premio a Virginia Porteiro Bértoa

La Cámara de Comercio de A Coruña entrega el Premio Somos FP a Virginia Porteiro Bértoa
Iván Aguiar