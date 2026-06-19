ITG y Naturgy presentan en A Coruña el proyecto para transformar residuos en gases renovables

Presentación del proyecto Power2x Javier Alborés

El centro tecnológico ITG, con sede en A Coruña, presentó este viernes la Unidad Mixta de Investigación (UMI) Power2x, una iniciativa desarrollada junto con Naturgy para transformar residuos en gases renovables.

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En la jornada se dio a conocer esta iniciativa que tiene como reto reducir las emisiones de carbono, identificando nuevas formas de almacenar y producir energía de manera flexible. En concreto, cómo el uso de procesos químicos avanzados y gemelos digitales permitirá producir vectores energéticos renovables (hidrógeno, syngas, biometano e hidrochar) a partir de residuos, ofreciendo soluciones a la industria.

En la presentación realizada en la Ciudad de las TIC participaron Carmen Cotelo, de la Axencia Galega de Innovación; Carlos Calvo y Santiago Rodríguez, de ITG; Marta Pérez, de Naturgy.