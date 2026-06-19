Inés Rey, sobre la estación de autobuses de A Coruña: "La Xunta gana tiempo licitando la concesión"

Un operario, en las obras de la intermodal de A Coruña Quintana

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, respondió este viernes al anuncio de la Xunta de licitar la concesión de la nueva estación de autobuses de la ciudad, tras no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento sobre su gestión. "No hay ninguna discrepancia ni molestia. La Xunta nos traslada un convenio y estábamos dispuestos a hablar con la Xunta para una apertura inicial, pero decimos que no tiene sentido que lo gestione el Ayuntamiento porque los buses son autonómicos. Entonces la Xunta licita la gestión de la estación y la saca a concurso para que lo gestione alguien, una empresa", señaló en el programa 'Cita en María Pita'.

La regidora insistió en que "la Xunta quería abrir ya la estación de autobuses, que tiene que ser recepcionada por el Adif, y no pueden recepcionarla porque hay un pozo y por una cuestión a nivel técnico". Por ello, añadió, "la Xunta está valorando esos informes técnicos y qué ajustes tiene que hacer para que se recepcione, y gana tiempo licitando la concesión". Rey, que puso de manifiesto su "total colaboración" con el Gobierno gallego, descarta que esto afecte a los plazos estipulados.

Según informó la Xunta en un comunicado emitido este jueves, el Gobierno gallego lleva meses en conversaciones por de la gestión de la infraestructura, y para evitar que la situación se dilate en el tiempo, la Dirección Xeral de Mobilidade publicará este viernes esta concesión. Según explicaron, acabaron en plazo a finales del año pasado la parte de las obras de la estación intermodal que le correspondía ejecutar. Es decir: la nueva estación de autobuses, el aparcamiento de vehículos y los elementos comunes entre la estación de autobuses y la estación ferroviaria, cuya remodelación le corresponde al Adif.

Por lo tanto, la nueva estación de autobuses de A Coruña se encuentra plenamente rematada y disponible para su puesta en funcionamiento desde el primer trimestre de este año, alude el Gobierno gallego. Por ello, la Xunta insta a la necesidad de una apertura inmediata, ya que considera que prolongar la situación actual es incompatible con una utilización eficiente de los recursos públicos habida cuenta de la importante inversión realizada para su ejecución, así como los costos de conservación y mantenimiento de esta infraestructura.