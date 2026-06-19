Hace 25 años | Volar directo de A Coruña a América (pasando por Lisboa)

Francisco Vázquez en el aeropuerto de Alvedro en el estreno de Portugalia Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, Alvedro acogía el aterrizaje del primer avión de Portugalia que unía A Coruña con América vía Lisboa. En 1976, hace 50 años, se conocían los detalles de las fiestas de verano de la ciudad, que incluían una gran romería y celebraciones en los barrios. Hace 75 años, en 1951, se denunciaba el robo de un yate en la Dársena coruñesa, mientras que hace cien, en 1926, se ofrecían misas por los soldados fallecidos en las cárceles rifeñas.

Hace 25 años | Los aviones de Portugalia unen A Coruña y América con escala en Lisboa

Portugalia une A Coruña y América haciendo escala en Lisboa. Sus aviones aterrizaron en Alvedro en un vuelo inaugural al que asistió, entre otras autoridades, el alcalde coruñés. Francisco Vázquez animó a los gallegos a viajar a América utilizando los enlaces de la compañía y señaló, además, que ahora el reto pendiente del aeródromo coruñés son los destinos de Europa.

Por otra parte, dos accidentes simultáneos causaron el cierre de Lavedra. El vuelco de un camión a la altura de Palavea provocó que la avenida quedara cortada en dirección entrada a la ciudad. Mientras, en el carril contrario, unos automovilistas que observaban el accidente también colisionaron en cadena, provocando el corte del otro sentido.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de junio de 2001

Hace 50 años | Lo nuevo de las fiestas: romería con pulpo y empanada y descentralización

El llevar las fiestas a los barrios de la ciudad y el programar una romería con reparto de pulpo, empanada y vino en las inmediaciones del Castillo de San Antón, tras la Batalla Naval, son para el presidente de la Comisión Municipal de Fiestas, Manuel Gila Ferreiro, los actos que diferenciarán las fiestas de este año con las precedentes. Siete verbenas populares en los barrios y otras tantas fiestas infantiles han sido ya programadas, según explicó el ponente en una rueda de prensa celebrada en el Pabellón de Deportes, con asistencia del Comisario de Festivales de España, don Luis Iglesias de Souza. El presupuesto de las fiestas de este verano es de unos 16 millones de pesetas, de los cuales once corresponden a la programación de Festivales de España.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de junio de 1976

Hace 75 años | Un yate robado en plena Dársena y triunfo musical en Bilbao

Don Manuel Fraga Roca se presentó en la Comisaría para manifestar que es propietario de un yate, que lo tenía fondeado en la Dársena, y le desapareció sin que pueda precisar sus circunstancias que concurren en este hecho. Lo valora en 6.000 pesetas.

Por otra parte, en el teatro Buenos Aires de Bilbao dio un concierto, actuando en parte con la Orquesta Municipal bilbaína, dirigida por el maestro Arámbarri, nuestro paisano, el pianista Rafael Vázquez Sebastiá. Constituyó este concierto un rotundo triunfo de Vázquez Sebastiá, que fue ovacionadísimo y se vio obligado a firmar numerosísimos autógrafos. Tanto él como el maestro Arámbarri fueron invitados por el alcalde de Bilbao para presenciar la corrida de toros.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de junio de 1951

Hace 100 años | Actos fúnebres en la ciudad por los fallecidos en el cautiverio rifeño

A las once y media de la mañana se celebrará en la iglesia de San Jorge un solemne acto fúnebre en sufragio de los heroicos hijos de la madre España que han perecido sufriendo el brutal cautiverio rifeño. Acudirá el pueblo de La Coruña a depositar al pie de los altares la tierna ofrenda de sus oraciones. La madre del infortunado teniente del tercio, el coruñés Don Manuel Sánchez Suárez, que recibió cruel muerte durante su cautiverio en Marruecos ha dirigido una sentida carta al alcalde de esta capital rogándole le conceda el único consuelo que le queda después del horrible fin de su hijo: que sea reclamado y traído a La Coruña el cadáver del malogrado. El señor Casás prometió interesar del señor ministro de la Guerra sean complacidos los deseos de la inconsolable madre.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de junio de 1926

Hace 25 años | El Dépor, subcampeón de Liga Más información