Eva Varela | “En O Martinete no se atendían las necesidades del barrio”

Varela, frente al campo de las fiestas del Martinete Javier Alborés

Para todo hay una primera vez y, en el caso de este sábado y domingo, el barrio de O Martinete se estrenará con las primeras fiestas organizadas por su también recientemente creada asociación vecinal. Su secretaria, Eva Varela, reivindica este paso como una oportunidad para que se escuchen los problemas del barrio, y promete a sus residentes dos jornadas de fiesta sin parar.

¿Cómo van a ser las fiestas?

Habrá un mogollón de actividades. Andaina, sesión vermú, churrascada, fiesta de la espuma, varias actuaciones musicales… El pregón lo va a hacer mañana (13.00 horas) Habló Pablo, estamos encantados con él.

Cartel de las fiestas de O Martinete Cedida

Es una asociación muy reciente. ¿Por qué han dado este paso?

Se creó porque no se atendían las necesidades del barrio. Hay otras asociaciones cercanas que votaban a veces sobre cosas que nos afectaban a nosotros, y es normal que la gente de otros lados no conozca quizá tan bien lo que vivimos o necesitamos aquí, así que no nos quedó más remedio que reabrir una asociación vecinal (Os Anxos) que estaba cerrando. La cogimos en octubre del año pasado por eso, porque no teníamos ni derecho a la pataleta y a la hora de hablar de nuestras necesidades no nos pronunciábamos. Aquí se hacía lo que otras personas decían.

¿Han notado ya cambios?

Ya nos hacían caso antes porque a raíz de los problemas que había en el barrio salimos en todos lados. Nosotros al Ayuntamiento ya le entregamos firmas, ya les pedimos la creación de un parque (en la calle Mozart, donde se llevará a cabo la fiesta) donde el solar abandonado... Ahora nos reunimos más con ellos, y nosotros transmitimos lo que nos dicen los vecinos de aquí.

¿Las fiestas ayudarán a promover ese sentimiento de unión?

Nosotros ya somos un barrio muy unido, pero mucha gente no nos conoce, así que verán el ambiente espectacular que hay entre todos los vecinos y sobre todo las ganas de fiesta que tenemos, porque hasta ahora aún no pudimos celebrar nada.

¿Están contentos con el cartel? ¿Repetirán el año que viene?

No lo sabemos. Si depende de nosotros seguro, pero sí es posible que cambie alguna fecha, que somos novatos, nadie nace aprendido, y este año coincide con O Son do Camiño, el Arde Lucus… Quizá el año que viene movamos fechas. Con el cartel estamos muy contentos, son artistas que nos gustan y todos ellos están muy involucrados socialmente: nos ayudaron en todo, saben la historia del barrio… Darán el 110%. Y creemos que pueden traer mucha gente porque tienen mucho tirón.

¿Una última frase para convencer a los vecinos con dudas?

Que vengan porque lo vamos a pasar genial y que están invitados todos, tanto los que están encantados con que se haga la fiesta, que son la mayoría, como los que no. Lo que tenemos es ganas de fiesta, y es lo que vamos a hacer: disfrutar. Ya saben dónde tienen que venir.