Estos son los descuentos especiales de la Noche Blanca de la Zona Obelisco de A Coruña este viernes

Imagen de una edición anterior de la Noche Blanca

Este viernes la Zona Comercial Obelisco celebra su tradicional Noche Blanca con descuentos especiales en sus establecimientos asociados y actuaciones musicales y foodtrucks en los jardines de Méndez Núñez, desde las 12.00 y hasta las 23.00 horas.

Estos son los descuentos especiales:

Alba Conde: descuento en tienda

Ardentía: sorteo de cuatro regalos el lunes 22 entre todos los tickets de compra adquiridos durante la Noche Blanca

Casa Claudio: por cada compra, invitación a una copa de espumoso gallego

General Óptica: 50% de descuento en gafas de sol y graduadas

Misstic: regalo sorpresa para los clientes

Multióptica Americana: 2 gafas graduadas con antirreflejante por 99 euros; 2 gafas de sol polarizadas por 59 euros; 2 gafas progresivas antirreflejos por 219 euros; 2 gafas de sol de luz azul sin graduar por 79 euros; 2 gafas de sol de niño con antirreflejo por 39 euros; 10% de descuento en lentes de contacto y 10% de descuento en accesorios.

Opticalia Castro: 40% de descuento en gafas de sol, monturas y cristales graduados

Paymer: descuentos de hasta el 40% en artículos seleccionados

Yves Rocher: regalo de un producto por registrarse y ofertas especiales en la cabina de belleza

Zalo: 30% de descuento durante toda la jornada y mercadillo de la Noche Blanca con piezas a 5, 10 y 15 euros.

Además, participan A Mundiña, A Taberna de Cunqueiro, Abanca, Abeconsa, Adams Formación, Alba Conde, Alia Die, Álvarez Delicatessen, American & European Market, AMS Solutions, Aparcamientos Saba, Ardentía, Atalaya, Barlovento Arrendamientos, Bershka, Bico de Xeado, Bijan, Bonilla, Bonilla a la Vista, Bualá, Calzados Catchalot, Cambio Psicología Clínica, Campus Training, Cantón 23, Casa Claudio, Chuches Xiana, Comar Coruña, Cremades & Calvo-Sotelo, Cuentería Laku, Decanta-T, De Heus, Dreamarkt, El Jardín de la Tahona, Elliots Bark, Emais, Estanco número 14, Farmacia Villar, Gasthof-3, General Óptica, Gestoría Raposo, Guadarnes, Herbolario Menta, Hintd, Imaxe Intermedia, Inmobiliaria Rasolenia, Ipglobal, Joyería Calvo, Joyería Obradoiro, Joyería Olmos, Joyería Piruca, Joyería Portela, Joyería Salamanca, Juan Vázquez y Sobrinos, Kids and US Coruña Centro, La Rigueira, Lesm, Librería Moito Conto, Lois, Loyna, Luckia, Massimo Dutti, Mesón El Serrano, Mil y una, Misstic, Multióptica Americana, Mundo Galego, Nails Palace, O Recuncho do Granel, Óptica Alea, Opticalia Castro, Parada Dulce, Pardiñas Clínica Dental, Parking Los Cantones, Parking Riazor-Orzán, Paymer, Pull&bear, Regalizia, R, Sabadell Atlántico, Siboney, Tequeño Coruña, Tierra de Fuego, Vazva, Víctor Rayos X Dental, Yellow Gold, Yves Rocher, Zalo, Zara y Zara Home.