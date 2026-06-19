Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Estos son los descuentos especiales de la Noche Blanca de la Zona Obelisco de A Coruña este viernes

La fiesta estará en marcha de 12.00 a 23.00 horas

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
19/06/2026 10:17
Imagen de una edición anterior de la Noche Blanca
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Este viernes la Zona Comercial Obelisco celebra su tradicional Noche Blanca con descuentos especiales en sus establecimientos asociados y actuaciones musicales y foodtrucks en los jardines de Méndez Núñez, desde las 12.00 y hasta las 23.00 horas.

Estos son los descuentos especiales:

  • Alba Conde: descuento en tienda

  • Ardentía: sorteo de cuatro regalos el lunes 22 entre todos los tickets de compra adquiridos durante la Noche Blanca

  • Casa Claudio: por cada compra, invitación a una copa de espumoso gallego

  • General Óptica: 50% de descuento en gafas de sol y graduadas

  • Misstic: regalo sorpresa para los clientes

  • Multióptica Americana: 2 gafas graduadas con antirreflejante por 99 euros; 2 gafas de sol polarizadas por 59 euros; 2 gafas progresivas antirreflejos por 219 euros; 2 gafas de sol de luz azul sin graduar por 79 euros; 2 gafas de sol de niño con antirreflejo por 39 euros; 10% de descuento en lentes de contacto y 10% de descuento en accesorios.

  • Opticalia Castro: 40% de descuento en gafas de sol, monturas y cristales graduados

  • Paymer: descuentos de hasta el 40% en artículos seleccionados

  • Yves Rocher: regalo de un producto por registrarse y ofertas especiales en la cabina de belleza

  • Zalo: 30% de descuento durante toda la jornada y mercadillo de la Noche Blanca con piezas a 5, 10 y 15 euros.

Además, participan A Mundiña, A Taberna de Cunqueiro, Abanca, Abeconsa, Adams Formación, Alba Conde, Alia Die, Álvarez Delicatessen, American & European Market, AMS Solutions, Aparcamientos Saba, Ardentía, Atalaya, Barlovento Arrendamientos, Bershka, Bico de Xeado, Bijan, Bonilla, Bonilla a la Vista, Bualá, Calzados Catchalot, Cambio Psicología Clínica, Campus Training, Cantón 23, Casa Claudio, Chuches Xiana, Comar Coruña, Cremades & Calvo-Sotelo, Cuentería Laku, Decanta-T, De Heus, Dreamarkt, El Jardín de la Tahona, Elliots Bark, Emais, Estanco número 14, Farmacia Villar, Gasthof-3, General Óptica, Gestoría Raposo, Guadarnes, Herbolario Menta, Hintd, Imaxe Intermedia, Inmobiliaria Rasolenia, Ipglobal, Joyería Calvo, Joyería Obradoiro, Joyería Olmos, Joyería Piruca, Joyería Portela, Joyería Salamanca, Juan Vázquez y Sobrinos, Kids and US Coruña Centro, La Rigueira, Lesm, Librería Moito Conto, Lois, Loyna, Luckia, Massimo Dutti, Mesón El Serrano, Mil y una, Misstic, Multióptica Americana, Mundo Galego, Nails Palace, O Recuncho do Granel, Óptica Alea, Opticalia Castro, Parada Dulce, Pardiñas Clínica Dental, Parking Los Cantones, Parking Riazor-Orzán, Paymer, Pull&bear, Regalizia, R, Sabadell Atlántico, Siboney, Tequeño Coruña, Tierra de Fuego, Vazva, Víctor Rayos X Dental, Yellow Gold, Yves Rocher, Zalo, Zara y Zara Home.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El juez Peinado abre otra pieza en el caso de Begoña Gómez respecto al empresario Barrabés
EFE
Un operario supervisa la zona acotada para los buses, este martes, en la estación de tren de A Coruña

Diez trenes de A Coruña cambian de hora por las obras en la estación
Redacción
Inauguración oficial de la sede de Estrella Galicia en A Grela

Nueva sede de Estrella Galicia: inaugurado el "kilómetro cero" de la compañía en A Coruña
Iván Aguiar
Un operario, en las obras de la intermodal de A Coruña

Inés Rey, sobre la estación de autobuses de A Coruña: "La Xunta gana tiempo licitando la concesión"
Lara Fernández