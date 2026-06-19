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A Coruña

Estos son los autobuses especiales para la noche de San Juan en A Coruña

Tranvías activa un dispositivo especial con lanzaderas de refuerzo

Redacción
19/06/2026 14:18
Autobús de Tranvías con el nuevo logotipo y nombre
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Tranvías reforzará su servicio durante la noche de San Juan con un dispositivo especial de transporte urbano que conectará la plaza de Pontevedra con los distintos barrios de A Coruña durante la madrugada del 24 de junio. El objetivo es "facilitar los desplazamientos de la ciudadanía mediante una alternativa eficiente al vehículo privado, favoreciendo una movilidad más segura y sostenible en una de las celebraciones con mayor participación de la ciudad".

El operativo estará compuesto por nueve lanzaderas especiales, que funcionarán entre las 00.15 y las 02.30 horas, con salida desde la plaza de Pontevedra. Posteriormente, a partir de las 03.00 horas, entrará en servicio el bus Búho, que realizará salidas cada media hora hasta las 07.00.

En el caso del búho, las expediciones de las horas en punto mantendrán su recorrido habitual, mientras que las salidas de las medias circularán en sentido inverso, pasando primero por Os Castros y continuando hacia Castrillón. Para facilitar la identificación de los destinos, las lanzaderas mantendrán la numeración y denominación habituales de las líneas urbanas a las que sustituyen temporalmente.

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Lanzaderas especiales

  • Línea 1: Salida de plaza de Pontevedra, incorporándose en plaza de Ourense a su itinerario habitual. Circulará por la avenida de Oza en lugar de hacerlo por la avenira del Ejército. De esta forma se prestará servicio a Gaiteira, Os Castros y Castrillón, bajando por la Avda. de Monelos.

  • Línea 1A: Salida de plaza de Pontevedra, incorporándose en plaza de Ourense a su itinerario habitual. Atenderá a la zona de Salvador de Madariaga, Pajaritas, Matogrande, Barrio das Flores, Eirís, Pedralonga y A Pasaxe, si bien a este último se llegará si hay usuarios que lo demanden en caso contrario dará la vuelta para retornar a la plaza de Pontevedra.

  • Línea 3: Prestará servicio desde plaza de Pontevedra a Los Rosales siguiendo su itinerario habitual en dicho tramo, pasando por Ciudad Escolar, Labañou, Los Rosales y San Pedro de Visma.

  • Línea (3A) Circular Ciudad Vieja – Monte Alto: De plaza de Pontevedra a Monte Alto, por el siguiente itinerario: plaza de Pontevedra, Obelisco, Puerta Real, Parrote, Maestranza, Orillamar, Adormideras, Ronda de Montealto, Mercado de Hércules, Avda. de Hércules, calle de la Torre, plaza de España, Hípica, Abente y Lago, Obelisco y plaza de Pontevedra

  • Línea 6: De plaza de Pontevedra a Meicende, prestando servicio a las zonas de Paseo de los Puentes-Santa Margarita, parte alta de la Sagrada Familia, Agra del Orzán y Ventorrillo, en su parte más cercana a la avenida de Finisterre, continuando por la Moura hasta Meicende.

  • Línea 7: De plaza de Pontevedra al Ventorrillo atendiendo a Peruleiro, Ronda de Outeiro, Agra del Orzán y todo el entorno de Villa de Negreira.

  • Línea 11: De plaza de Pontevedra a los Mallos. Prestará servicio a Pla y Cancela, entorno de Ronda de Nelle (zona Os Mallos), Os Mallos, Vioño y parte baja de la Sagrada Familia.

  • Línea 21. De plaza de Pontevedra a Novo Mesoiro, prestando servicio al entorno de Cuatro Caminos-El Corte Inglés, 2ª fase de Elviña, Pablo Picasso, Birloque, Martinete, Mesoiro y Novo Mesoiro.

  • Línea 24: De plaza de Pontevedra a Zapateira, hará el itinerario habitual de la línea 24. La primera salida será a las 00.30 horas manteniendo una salida cada 30 minutos hasta las 02.30 horas.
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