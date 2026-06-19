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A Coruña

Este es el programa completo de la fiesta de San Juan en A Coruña 

Redacción
19/06/2026 20:18
Quintana. Vistas del OrzÃ¡n
Un momento de la noche de San Juan de 2025, vista desde el Orzán
Quintana 
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La fiesta de San Juan se celebra en A Coruña mucho antes de la noche del 23 de junio. El programa de las Hogueras 2026 comenzó en mayo y termina en Agosto. Estas son las actividades que se realizarán durante la próxima semana:

Sábado 20 

La Avenida del Puerto se llena de teatro, música y danza con el Ciclo de Música en la calle, que a partir de las 22.00 horas contará con la actuación del grupo  “Manquiña y los Fabulosos  Weekend”.

Domingo 21 

La plaza José Sellier volverá a ser punto de encuentro en la noche de San Juan

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Continúan las Jornadas de Teatro, Música  y Danza del Ciclo Música en la  calle en la Avenida del Puerto desde las 20.00 horas.

Lunes 22 

El lunes se celebra la Jornada de Homenaje a la  Mujer Coruñesa, con doble tanda. A las 18.30 horas, en los Jardines de Méndez Núñez, se rendirá tributo a Emilia Pardo Bazán, Juana de Vega,  Teresa Herrera y Concepción Arenal.

Y en la Plaza de María Pita, a las 19.30 horas, se rendirá un homenaje a María Pita. 

Más tarde, a las 20.15 horas, en la Avenida del Puerto continúan las Jornadas de Teatro, Música y Danza. Del Ciclo Música en la Calle, en esta oportunidad, se podrá disfrutar de un concierto de la 'Banda de Música de Arca'.

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Martes 23 

La víspera de San Juan inicia a las 10.45 de la mañana, con un homenaje al rey Alfonso IX en el Paseo Marítimo, en la zona de la Torre de Hércules. 

Justo a mediodía, a las 12.00 horas, se rendirá tributo al Brigadier Diego del Barco en los Jardines de la Maestranza.  Media hora más tarde, el Convento de Santo Domingo, acoge el Salve a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Ciudad.

El encendido del fuego de San Juan será a las 13.45 horas, en la iglesia Castrense de San Andrés.  

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Miércoles 24 

La tarde del 24 de junio comienza en el Cantón Grande, cuando a las 18.15 horas salga la Comitiva de las Meigas 2026.

Media hora más tarde, a las 18.45 horas, se realizará la Ofrenda a San Juan en la iglesia Castrense de San Andrés.  

La Avenida del Puerto ofrece desde las 19.00 horas, las Jornadas de Teatro, Música y Danza.  Este día, con Rock para una tarde de San Juan.

A las 20.00 horas, desde la iglesia Castrense de San Andrés, partirá la procesión de San Juan.

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Jueves 25 

A las 20.00 horas comienza la fiesta el día jueves en la sala de cultura del Sporting Club Casino. Allí, las Jornadas de Teatro, Música y Danza, en el Ciclo Voces Meigas, presenta 'Cascarilla'. Canciones de toda una vida. 

Mientras que a las 21.00 horas, en la Avenida del Puerto, las Jornadas de Teatro, Música y Danza, dentro del Ciclo Noches de Danza se presenta el 'Ballet Cinderella'.

Viernes 26 

A partir de las 21.00 horas, la Avenida del Puerto acoge las Jornadas de Teatro, Música y Danza, que en su Ciclo Noches de Danza ofrece: 'Escuela de Danza Carmen'.

Sábado 27

Las  Jornadas de Teatro, Música y Danza, en su Ciclo Noches de Danza presenta a la Escuela de Danza Liceo La Paz, en la Avenida del Puerto a partir de las 21.00 horas. 

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Domingo 28 

El Ciclo Noches de Danza, se presenta a partir de las 21.00 horas, en la  Avenida del Puerto, en el marco de las Jornadas de Teatro, Música y Danza.

Lunes 29

'Sadanza' es el espectáculo que se presenta a las 21.00 horas en la Avenida del Puerto dentro del Ciclo Noches de Danza de las Jornadas de Teatro, Música y Danza. 

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Martes 30 

A partir de las 19.30 horas, en el Cantón Grande se estará realizando la salida de la Comitiva de las Meigas 2026.

A las 20.00 horas, será el solemne acto de homenaje a la Bandera, en la Avenida del Puerto. 

Para cerrar las fiestas del San Juan coruñés, el día 29 de agosto se estará realizando la santa misa-ofrenda conmemorativa del Martirio de San Juan, en la iglesia Castrense de San Andrés a las 20.00 horas y a las 20.45 horas, será el acto de imposición de medallas a las Meigas Mayores y de Honor. 

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