Este es el programa completo de la fiesta de San Juan en A Coruña
La fiesta de San Juan se celebra en A Coruña mucho antes de la noche del 23 de junio. El programa de las Hogueras 2026 comenzó en mayo y termina en Agosto. Estas son las actividades que se realizarán durante la próxima semana:
Sábado 20
La Avenida del Puerto se llena de teatro, música y danza con el Ciclo de Música en la calle, que a partir de las 22.00 horas contará con la actuación del grupo “Manquiña y los Fabulosos Weekend”.
Domingo 21
Continúan las Jornadas de Teatro, Música y Danza del Ciclo Música en la calle en la Avenida del Puerto desde las 20.00 horas.
Lunes 22
El lunes se celebra la Jornada de Homenaje a la Mujer Coruñesa, con doble tanda. A las 18.30 horas, en los Jardines de Méndez Núñez, se rendirá tributo a Emilia Pardo Bazán, Juana de Vega, Teresa Herrera y Concepción Arenal.
Y en la Plaza de María Pita, a las 19.30 horas, se rendirá un homenaje a María Pita.
Más tarde, a las 20.15 horas, en la Avenida del Puerto continúan las Jornadas de Teatro, Música y Danza. Del Ciclo Música en la Calle, en esta oportunidad, se podrá disfrutar de un concierto de la 'Banda de Música de Arca'.
Martes 23
La víspera de San Juan inicia a las 10.45 de la mañana, con un homenaje al rey Alfonso IX en el Paseo Marítimo, en la zona de la Torre de Hércules.
Justo a mediodía, a las 12.00 horas, se rendirá tributo al Brigadier Diego del Barco en los Jardines de la Maestranza. Media hora más tarde, el Convento de Santo Domingo, acoge el Salve a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Ciudad.
El encendido del fuego de San Juan será a las 13.45 horas, en la iglesia Castrense de San Andrés.
Miércoles 24
La tarde del 24 de junio comienza en el Cantón Grande, cuando a las 18.15 horas salga la Comitiva de las Meigas 2026.
Media hora más tarde, a las 18.45 horas, se realizará la Ofrenda a San Juan en la iglesia Castrense de San Andrés.
La Avenida del Puerto ofrece desde las 19.00 horas, las Jornadas de Teatro, Música y Danza. Este día, con Rock para una tarde de San Juan.
A las 20.00 horas, desde la iglesia Castrense de San Andrés, partirá la procesión de San Juan.
Jueves 25
A las 20.00 horas comienza la fiesta el día jueves en la sala de cultura del Sporting Club Casino. Allí, las Jornadas de Teatro, Música y Danza, en el Ciclo Voces Meigas, presenta 'Cascarilla'. Canciones de toda una vida.
Mientras que a las 21.00 horas, en la Avenida del Puerto, las Jornadas de Teatro, Música y Danza, dentro del Ciclo Noches de Danza se presenta el 'Ballet Cinderella'.
Viernes 26
A partir de las 21.00 horas, la Avenida del Puerto acoge las Jornadas de Teatro, Música y Danza, que en su Ciclo Noches de Danza ofrece: 'Escuela de Danza Carmen'.
Sábado 27
Las Jornadas de Teatro, Música y Danza, en su Ciclo Noches de Danza presenta a la Escuela de Danza Liceo La Paz, en la Avenida del Puerto a partir de las 21.00 horas.
Domingo 28
El Ciclo Noches de Danza, se presenta a partir de las 21.00 horas, en la Avenida del Puerto, en el marco de las Jornadas de Teatro, Música y Danza.
Lunes 29
'Sadanza' es el espectáculo que se presenta a las 21.00 horas en la Avenida del Puerto dentro del Ciclo Noches de Danza de las Jornadas de Teatro, Música y Danza.
Martes 30
A partir de las 19.30 horas, en el Cantón Grande se estará realizando la salida de la Comitiva de las Meigas 2026.
A las 20.00 horas, será el solemne acto de homenaje a la Bandera, en la Avenida del Puerto.
Para cerrar las fiestas del San Juan coruñés, el día 29 de agosto se estará realizando la santa misa-ofrenda conmemorativa del Martirio de San Juan, en la iglesia Castrense de San Andrés a las 20.00 horas y a las 20.45 horas, será el acto de imposición de medallas a las Meigas Mayores y de Honor.