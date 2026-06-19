Estas son las fiestas del fin de semana en A Coruña y su área

Las sardiñadas serán las protagonistas de las fiestas este fin de semana El Ideal Gallego

El verano comienza este fin de semana y A Coruña y su área metropolina celebran varias fiestas para darle la bienvenida. Música, gastronomía y diversión se dan la mano en unos días en el que el buen tiempo será el protagonista.

Fiestas de San Xoán e Santísimo Sacramento de Chamín en Arteixo

Un año más, el municipio de Arteixo, acogerá la celebración de las fiestas en honor a San Xoán y al Santísimo que se celebrarán en las parroquias de Chamín.

Viernes 19 de junio, comienzan las fiestas con una gran verbena a partir de las 22.00 horas con la a actuación del grupo Unión y Fuerza. La velada estará amenizada también por la Disco Móvil Impacto, contando con la música de David Bermúdez.

Sábado 20, a las 10.00 horas habrá diana y alboradas y a las 13.15 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Xoán. A las 14.15 horas dará inicio la sesión vermú.

Cartel San Xoán e Santísimo Sacramento en Chamín, Arteixo EC

Por la tarde habrá un toro mecánico gratuito para el entretenimiento de los asistentes, y por la noche la verbena correrá a cargo del grupo La Bamba. La fiesta continuará con la Disco Móvil Impacto, que contará con las sesiones de los DJs Drew Korme, Nyam Boe y Cotelo.

Domingo 21, a las 13.30 horas se celebrará la misa solemne en honor al Santísimo Sacramento, dando paso a la sesión vermú amenizada por la actuación musical del dúo Elite.

Por la tarde a partir de las 17.00 horas os más pequeños podrán disfrutar con juegos tradicionales e hinchables gratuitos.

Fiestas de San Xoán de Ouces en Bergondo

Viernes 19 de junio, a partir de las 20.00 horas, los asistentes podrán degustar una gran pulpada y carne ó caldeiro. A las 22.30 horas dará comienzo la verbena a cargo del grupo La Banda de Ayer.

Sábado 20, comenzará el día con dianas y alboradas con Os Sobraos, Arnela y Faragulla. A las 13:00 horas tendrá lugar la celebración de la misa solemne en honor a San Juan. A continuación saldrá la procesión por las inmediaciones de la parroquia, y al culminar los actos religiosos tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Ache.

San Xoán de Ouces en Bergondo EC

A las 20.00 horas, gran churrascada y a las 21.30 horas se celebrará una espectacular verbena amenizada por el grupo Ache y Dj Sebas 21.

Domingo 21, a las 13:00 horas tendrá lugar la celebración de la misa solemne, seguida de la procesión. Al finalizar los actos litúrgicos del día, comenzará la sesión vermú y sesión de tarde a cargo del grupo Unión y Fuerza y Dj Pedro. Durante la sesión vermú habrá fideuá a precios populares.

A las 16.30 horas se celebrará la Fiesta Infantil con fiesta de la espuma.

Fiestas de Folgoso en Abegondo

El municipio de Abegondo se prepara para vivir sus esperadas Festas de Folgoso, una cita que se desarrollará a lo largo de un intenso fin de semana, desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de junio.

Viernes 19 de junio, el inicio de los festejos tendrá lugar este viernes al atardecer, abriendo la programación con una propuesta eminentemente gastronómica: una Gran Churrascada popular. La música será la gran protagonista de la noche gracias a una espectacular verbena que contará con el directo de la orquesta Fuego y que continuará con los ritmos del reconocido DJ Maikstyle, asegurando una primera jornada de baile y celebración por todo lo alto.

Festas de Folgoso en Abegondo EC

Sábado 20, para amenizar el día, a partir de las 17:00 horas se celebrará una gran sesión de "tardeo" que contará con la actuación musical de Aixa Romay. En esta jornada tendrá lugar la apertura de la piscina de Beche.

Domingo 21, los actos comenzarán a las 13:00 horas con la celebración de la Misa Solemne. Al finalizar la liturgia, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la clásica sesión vermú, que en esta edición estará amenizada por el dúo Primera Fila, poniendo el broche de oro a las celebraciones de este año.

Fiestas de San Xoán de Anceis en Cambre

Anceis, en el municipio de Cambre, se prepara para vivir por todo lo alto sus tradicionales Festas de San Xoán. Las celebraciones se extenderán a lo largo de cinco intensas jornadas, los días 19, 20, 21, 23 y 24 de junio, combinando devoción religiosa, grandes verbenas y sus ya famosas citas gastronómicas.

El ambiente festivo arrancará el viernes 19 de junio a partir de las 21:00 h con una potente descarga de energía musical gracias a la celebración del Festival de Rock.

El sábado 20 los actos comenzarán a las 13:00 h con la Misa Solemne, seguida de una animada sesión vermú a cargo del dúo Dilema. Por la tarde, a partir de las 20:00 h, llegará uno de los platos fuertes del programa con la Gran Cigalada, que servirá de antesala para una espectacular noche de verbena amenizada por la orquesta Los Satélites y el grupo Unión y Fuerza.

Festas San Xoán de Anceis en Cambre EC

El domingo 21 la jornada comenzará temprano al ritmo de las tradicionales Dianas e Alboradas. Tras la Misa Solemne de las 13:00 h, la música no dará tregua con una sesión vermú infinita de la mano del duo D'Vicio y Gus DJ, una jornada perfecta para quedarse a comer, ya que la organización preparará una gran paella para todos los asistentes.

El martes 23 a partir de las 20:00 h, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una Gran Churrascada mientras pincha DJ Teo. La noche culminará con una gran verbena que promete prolongarse hasta altas horas de la madrugada gracias al ritmo del grupo La Bamba y la Disco Móvil CDC.

Finalmente, el miércoles 24, día propio de San Xoán, se pondrá el broche de oro a los festejos con la última Misa Solemne a las 13:00 h y una concurrida sesión vermú de despedida nuevamente amenizada por el dúo Dilema.

Fiestas de San Xoán de Lorbé en Oleiros

Los vecinos de Lorbé, en el municipio de Oleiros, festejarán en la Casa do Pobo el San Xoán el viernes 19 de Junio. A partir de las 21.00 horas los asistentes podrán disfrutar de una gran sardiñada y churrascada y participar en una sesión de baile animada por el dúo Maracaibo.

Sagrado Corazón de Jesús y San Xoán Bautista de Morás en Arteixo

Los vecinos de la parroquia de Morás, en el municipio de Arteixo, celebrarán durante dos jornadas la fiesta en honor al Sagrado Corazón de Jesús y San Xoán.

Sábado 20 de junio, a las 09.00 horas habrá dianas y alboradas. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne en honor a Sagrado Corazón de Jesús, y a las 14.00 horas la sesión vermú con la formación La Tremenda.

San Xoán en Lorbé EC

A las 22.00 horas comenzará la verbena con el grupo La Tremenda y la disco móvil CDC con DJ Rokiño.

Domingo 21, a las 13.30 horas se celebrará la misa solemne en honor al San Xoán y a las 14.30 horas el grupo Ritmo amenizará la sesión vermú hasta la tarde.

Fiestas de San Pedro en Vilarmaior

La Comisión de Festas de Vilamaior 2026 organiza las fiestas de San Pedro el próximo 20 de Junio.

Arrancarán a las 20.00 horas con la misa cantada en honor al Santo seguida de una gran churrascada de aforo limitado (menú: empanada, chorizo, churrasco, vino, agua, refresco, pan, postre y café) a un precio de 25 euros (niños/s a partir de 12 años; 20 euros).

Fiestas de San Pedro en Vilarmaior EC

El festejo también contará con la actuación de Alberto Bellón (rifálla).

Fiestas San Xoán da Rosa en Oza Cesuras

El próximo sábado 20 de Junio se celebrará en el lugar de Bendrade, en la parroquia de Santa María de Cuíña, en el municipio de Oza Cesuras, la festividad religiosa en honor a San Xoán da Rosa. A las 13.30 horas se oficiará la misa solemne, dando paso a la sesión vermú a cargo de Carlos Manteiga y Xilo.

Fiestas de San Xoán da Rosa EC

Al finalizar la sesión vermú comenzará la tradicional Romería Campestre.

La verbena fin de fiesta estará animada por Carlos Manteiga y Xilo.

Habrá servicio de pulpeira y churrasco.

Miércoles 24, a las 21.00 horas tendrá lugar la misa de San Juan.

Fiestas de San Xoán de San Vicente de Vigo en Carral

Celebración de la festividad de San Xoán en San Vicente de Vigo, en el municipio de Carral, el 20 de Junio, a partir de las 20:00 horas. El evento tendrá lugar en el atrio de la iglesia y ofrecerá la degustación de un exquisito menú compuestos de churrasco y sardinas, agua, pan y vino. Además también habrá música en directo a cargo de la Coral Polifónica da Gaiteira y la A.M. Coitelo de Pau.

Fiestas de San Xoán de San Vicente de Vigo en Carral EC

La entrada es gratuita para los socios. Para los no socios, se solicita un donativo de 20€.

Para reservas, pueden contactar al 672 975 562.