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El deportivismo celebra el ascenso en gabarra por Bilbao
A Coruña

El deportivismo navega con su gabarra por Bilbao para celebrar el ascenso

Más de un centenar de deportivistas surcaron la ría bilbaína

Guillermo Parga
Guillermo Parga
19/06/2026 15:10

Más de un centenar de deportivistas surcaron este jueves la ría de Bilbao. Subidos a la mítica gabarra que en la ciudad sacan a navegar para celebrar los éxitos del Athletic, los blanquiazules tiñeron esta vez la ría para celebrar el ascenso.

La Kuadrilla, en un desplazamiento

La riada de deportivistas en Bilbao obliga a alquilar una segunda gabarra

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El deportivismo celebra el ascenso con una gabarra en la ría de Bilbao
El deportivismo celebra el ascenso con una gabarra en la ría de Bilbao
Cedida

Fueron finalmente 110 personas, muchas de ellas desplazadas desde A Coruña, las que durante dos horas llenaron de fiesta blanquiazul la ría bilbaína montados en gabarra, organizados por la peña La Kuadrilla de Bilbao.

Miembros de la peña deportivista La Kuadrilla

El deportivismo sacará una gabarra por Bilbao para celebrar el ascenso

Más información
El deportivismo celebra el ascenso con una gabarra en la ría de Bilbao
Los blanquiazules surcaron la ría
Cedida

Pero no solo desde A Coruña llegaron para unirse a la fiesta, también de otras localidades como Cerceda o Melide se acercaron aficionados del Dépor, dispuestos a celebrar por todo lo alto el regreso a Primera División.

El deportivismo celebra el ascenso con una gabarra en la ría de Bilbao
Las gabarras en la ría
Cedida

El precio era de 25 euros por cabeza e incluía acceso a la gabarra, así como barra libre de cerveza, kalimotxo, refrescos y agua. No en vano, el eslogan de la peña La Kuadrilla es 'Beber, viajar, animar. In that order'. Una referencia a la famosa bandera galesa con la que posó Gareth Bale para recordar sus preferencias.

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