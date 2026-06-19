El deportivismo navega con su gabarra por Bilbao para celebrar el ascenso

Más de un centenar de deportivistas surcaron este jueves la ría de Bilbao. Subidos a la mítica gabarra que en la ciudad sacan a navegar para celebrar los éxitos del Athletic, los blanquiazules tiñeron esta vez la ría para celebrar el ascenso.

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El deportivismo celebra el ascenso con una gabarra en la ría de Bilbao Cedida

Fueron finalmente 110 personas, muchas de ellas desplazadas desde A Coruña, las que durante dos horas llenaron de fiesta blanquiazul la ría bilbaína montados en gabarra, organizados por la peña La Kuadrilla de Bilbao.

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Los blanquiazules surcaron la ría Cedida

Pero no solo desde A Coruña llegaron para unirse a la fiesta, también de otras localidades como Cerceda o Melide se acercaron aficionados del Dépor, dispuestos a celebrar por todo lo alto el regreso a Primera División.

Las gabarras en la ría Cedida

El precio era de 25 euros por cabeza e incluía acceso a la gabarra, así como barra libre de cerveza, kalimotxo, refrescos y agua. No en vano, el eslogan de la peña La Kuadrilla es 'Beber, viajar, animar. In that order'. Una referencia a la famosa bandera galesa con la que posó Gareth Bale para recordar sus preferencias.