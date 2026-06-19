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A Coruña

Diez trenes de A Coruña cambian de hora por las obras en la estación

Habrá restricciones de circulación entre Uxes y la ciudad

Redacción
19/06/2026 12:25
Un operario supervisa la zona acotada para los buses, este martes, en la estación de tren de A Coruña
Un operario supervisa la zona acotada para los buses en la estación de tren provisional de A Coruña
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Renfe ajusta, a partir del 11 de julio, los horarios de diez trenes con motivo del inicio de la tercera fase de las obras para la futura terminal de A Coruña, que está llevando a cabo Adif.

Estas modificaciones responden a las necesidades operativas derivadas de esta nueva fase de trabajos en la infraestructura, que implican restricciones en la circulación entre Uxes y A Coruña.

Los servicios modificados son los siguientes:

  • 9470 AVANT Ourense–A Coruña, nueva salida a las 6:30h (antes 6:40h)

  • 9480 AVANT Ourense–A Coruña, nueva salida a las 7:45h (antes 7:50h)
  • 9112 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida a las 10:40h (antes 10:35h)
  • 9132 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida 13:45h (Antes 13:40h)
  • 9142 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: nueva salida 14:35h (Antes 14:40h)
  • 9061 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 6:00h (Antes 5:50h)
  • 9351 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 15:08h (Antes 15:10h)
  • 9111 AVANT A Coruña–Ourense: nueva salida a las 10:00h (Antes 11:25h)
  • 9182 MD Vigo Urzaiz–A Coruña: modifica su llegada a las 19:52h
  • 4345 AVE Madrid-A Coruña: modifica su llegada a las 18:21h

    • La compañía recuerda que, en este contexto de obras, durante su avance podrían registrarse modificaciones puntuales en otros servicios y recomienda consultar los horarios, incluyendo las paradas intermedias, antes de viajar.

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    Más información

    En este momento, el servicio ferroviario en A Coruña se encuentra en la primera fase de trabajos para la nueva estación, una etapa que se inició el 5 de junio y que finalizará el próximo día 25.

    Durante este período y con motivo de las limitaciones de capacidad operativa en la estación, se están realizando transbordos por carretera entre A Coruña y Santiago para los servicios Regionales Vigo Guixar-A Coruña; y entre A Coruña y Betanzos Infesta para los servicios de Media Distancia A Coruña-Lugo y A Coruña-Ferrol, en ambos sentidos.

    El próximo 26 de junio se iniciará la segunda fase de trabajos, que implica la interrupción total de la circulación en la estación de A Coruña. Renfe ha programado un plan alternativo de transporte que garantice la movilidad de los viajeros con transbordos en autobús entre A Coruña y Santiago de Compostela o Betanzos Infesta, en función del servicio (Media Distancia, Regionales, Avant o Alta Velocidad).

    Los billetes y toda la información están disponibles en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en www.renfe.com.

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