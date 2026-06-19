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A Coruña

Condenados por asesinato los dos acusados de la muerte de Yoel Quispe en A Coruña

El jurado popular considera probado que Franco apuñaló a la víctima de forma “repentina” y que Gestal entregó la navaja sabiendo que se usaría “para acabar con la vida” del joven

Lara Fernández
Lara Fernández
19/06/2026 13:22
Sentencia juicio Yoel Quispe
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El juicio por la muerte de Yoel Quispe ya tiene veredicto. Con contundencia, el Tribunal del Jurado Popular, tras cinco días de deliberaciones, considera culpable de asesinato, por unanimidad, a José Luis Franco, autor confeso de los hechos. También se resolvió con resultado de culpabilidad el futuro de Yared Gestal, en este caso por mayoría de siete votos.

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Según los hechos probados, Franco atacó a Quispe en la madrugada del 24 de diciembre de 2023, tras una pelea inicial, “de forma repentina e inmediata, sin que Yoel tuviese tiempo de percatarse de ello ni de defenderse.

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Gestal, por su parte, le entregó la navaja a Franco, “sabiendo que éste quería usarla para acabar con la vida de Yoel o, al menos, representándose la elevada probabilidad de su empleo y de aquel resultado”. La sentencia, una vez la dicte el juez dando a conocer las penas, no es firme, ya que cabe recurso.

Tras la lectura del veredicto, las acusaciones particulares y la Fiscalía solicitaron la entrada en prisión provisional de Gestal –actualmente en libertad–. El magistrado tomará una decisión al respecto el próximo lunes.

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