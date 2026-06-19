Condenados por asesinato los dos acusados de la muerte de Yoel Quispe en A Coruña

Sentencia juicio Yoel Quispe Quintana

El juicio por la muerte de Yoel Quispe ya tiene veredicto. Con contundencia, el Tribunal del Jurado Popular, tras cinco días de deliberaciones, considera culpable de asesinato, por unanimidad, a José Luis Franco, autor confeso de los hechos. También se resolvió con resultado de culpabilidad el futuro de Yared Gestal, en este caso por mayoría de siete votos.

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Según los hechos probados, Franco atacó a Quispe en la madrugada del 24 de diciembre de 2023, tras una pelea inicial, “de forma repentina e inmediata, sin que Yoel tuviese tiempo de percatarse de ello ni de defenderse.

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Gestal, por su parte, le entregó la navaja a Franco, “sabiendo que éste quería usarla para acabar con la vida de Yoel o, al menos, representándose la elevada probabilidad de su empleo y de aquel resultado”. La sentencia, una vez la dicte el juez dando a conocer las penas, no es firme, ya que cabe recurso.

Tras la lectura del veredicto, las acusaciones particulares y la Fiscalía solicitaron la entrada en prisión provisional de Gestal –actualmente en libertad–. El magistrado tomará una decisión al respecto el próximo lunes.