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A Coruña

Binter aumenta frecuencias para volar entre A Coruña y Canarias en verano

La aerolínea conectará cinco veces a la semana el aeropuerto de Alvedro con el de Gran Canaria

Lara Fernández
Lara Fernández
19/06/2026 15:27
Avión de Binter en el aeropuerto de Alvedro
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Javier Alborés
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La aerolínea Binter suma una nueva frecuencia semanal a su programación para volar entre A Coruña y Gran Canaria. Con el objetivo de reforzar la ruta, la compañía anunció este viernes la incorporación de un nuevo vuelo semanal, que operará los viernes, ofreciendo así un total de cinco conexiones a la semana durante la temporada de verano. 

La nueva frecuencia se suma a las cuatro que la compañía ya operaba regularmente. De esta forma, los viajeros pueden volar entre A Coruña y Canarias los miércoles, viernes y domingos, a través del aeropuerto de Gran Canaria, así como los martes y sábados, mediante el aeropuerto de Tenerife Norte.

Los pasajeros que deciden volar con Binter pueden llegar por el mismo precio a cualquiera de los aeropuertos del archipiélago gracias a los vuelos interinsulares en conexión gratuitos que ofrece Binter.

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