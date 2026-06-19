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A Coruña

Así fue el acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia

Javier Alborés
19/06/2026 16:25
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
1.
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Alborés
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
1.
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Javier Alborés
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
1.
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Alborés
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
1.
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Alborés
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
1.
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Javier Alborés
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
1.
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Javier Alborés
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
1.
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Acto inaugural de la sede corporativa de Estrella Galicia
Alborés

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