Arde un coche frente al edificio de Citröen en A Coruña

Los Bomberos sofocan las llamas del coche Javier Alborés

Un coche que circulaba frente al edificio de Citröen, en la avenida de Oza, se vio envuelto en llamas poco antes de las 15.00 horas de este viernes. El turismo, parcialmente calcinado, provocó que en la zona se escuchase "una explosión", según testigos que llenaron la vía atónitos con la imagen.

Al lugar acudieron rápidamente los Bomberos de A Coruña, quienes procedieron a asegurar la zona y extinguir el fuego.

Los profesionales de A Grela todavía se encuentran en el lugar y se desconocen las causas del suceso.