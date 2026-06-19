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A Coruña

Arde un coche frente al edificio de Citröen en A Coruña

Testigos aseguran que se escuchó "una explosión" 

Lara Fernández
Lara Fernández
19/06/2026 15:08
Los Bomberos sofocan las llamas del coche
Los Bomberos sofocan las llamas del coche
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Un coche que circulaba frente al edificio de Citröen, en la avenida de Oza, se vio envuelto en llamas poco antes de las 15.00 horas de este viernes. El turismo, parcialmente calcinado, provocó que en la zona se escuchase "una explosión", según testigos que llenaron la vía atónitos con la imagen.

Al lugar acudieron rápidamente los Bomberos de A Coruña, quienes procedieron a asegurar la zona y extinguir el fuego. 

Los profesionales de A Grela todavía se encuentran en el lugar y se desconocen las causas del suceso. 

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