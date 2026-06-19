Andrea Pietra | “Caminando por A Coruña me planteaba las anécdotas de mis abuelos”

Andrea Pietra y Ricardo Darín en 'Escenas de la vida conyugal' Catalina Orcesi

El pasado otoño se veía por primera vez en A Coruña, en el teatro Colón, la obra ‘Escenas de una vida conyugal’, con Andrea Pietra y Ricardo Darín. El éxito fue tal, que la obra ideada por Ingmar Bergman vuelve al recinto del 24 al 28 de junio.

Para Pietra, además, aquel debut fue especial, porque suponía para ella conocer la tierra de sus abuelos. “Además de ser una ciudad hermosa, con gente maravillosa, me pasé caminando esa costa hermosa que tienen, una cosa que no se puede creer”, comenta entre risas la actriz, que soñaba con volver a la ciudad “que se vendió más rápido”. “Estoy con una conexión entre familiar y artística con la ciudad que me encanta”.

Vuelve a un lugar simbólico como el teatro Colón, con unión, aunque sea solo de nombre, con el de Argentina.

Muy simbólico y muy hermoso. Estoy muy contenta de volver. Lo pasamos muy bien, yo particularmente. Me gusta volver a ese lugar.

Sus abuelos son gallegos. ¿De la propia A Coruña?

Uno de Ferrol y otro de A Coruña. Todas sus anécdotas yo me las planteaba caminando por ahí, tantos años después, porque no los tengo, a mis abuelos, desde hace mucho. Quería saber si esas anécdotas serían ciertas o no, porque me contaban muchas cosas del mar, situaciones con pulpos... (ríe). Me vino esa cosa emocional de cuando uno es chico y los abuelos le van contando sus historias, cómo llegaron a Buenos Aires... Fue muy significativo y muy emocionante volver, conocer la tierra de ellos.

En otoño nos decía que iba a caminar lo máximo posible por la ciudad. ¿Hay alguna parte de la que disfrutara especialmente o a la que vaya a volver?

A lo mismo (ríe). Me hice casi toda la costa, desde el hotel hasta la Torre de Hércules. Me iba todos los días caminando y volvía. Ahora creo que voy a arrancar para el otro lado (ríe). Y para el centro, que también lo caminé bastante. Me hago 10 kilometros por día, así que voy eligiendo los lugares. Lo que pasa es que el mar es tan hermoso, tan azul... y ahora voy en una época más calurosa, así que si me animo, voy a hacer lo que hacen los gallegos, que se meten al agua... yo no podía creer que con el frío que hacía cuando fuimos la otra vez, estaban en el agua (ríe). Esta vez a ver si me animo yo también (sonríe).

La primera vez que vino a España con esta obra fue en 2017. ¿Imaginaba en aquel momento que iba a estar tantos años girando con ella por el país?

La verdad que no (sonríe), siempre es una sorpresa. Esta gira de ahora también es una sorpresa, porque nosotros este año teníamos ‘El Eternauta’, la serie que protagoniza Ricardo (Darín), teníamos programado hacer la serie este año, no íbamos a salir de gira y, de golpe, la serie se postergó y se armaron las giras. Así pasa con esta obra, como que con el equipo español nos damos un abrazo, nos despedimos y no sabemos si es para siempre, bueno, para siempre no, porque somos una familia y siempre nos vamos a encontrar, pero para siempre haciendo este espectáculo. Ese vértigo lo tenemos (sonríe). En 2017 cuando yo estrené, dije: “la hago esta temporada solo”. Y me fue sorprendiendo y cumplo ya nueve años de venir todos los años a España, que es un regalo que no me esperaba para la vida y me parece un privilegio que agradezco todo el tiempo.

¿Qué cree que tiene la obra para triunfar tanto?

Habla de algo que conocemos todos, grandes, chicos y de todas las latitudes, que tiene que ver con la unión entre personas. Lo que tiene de hermoso la obra, lo que más nos atrapa, es que lo que hizo Bergman es rescatar el amor entre ellos dos y poner al matrimonio como una especie de trampa que los dejó inmersos en lugares donde ninguno de los dos estaba satisfecho con algunas cosas e hicieron que se alejen. Es como que nos miramos a nosotros mismos como seres humanos, nuestras locuras, nuestras bondades, todo puesto ahí en el escenario. Hay mucha gente que vuelve y la ve tres o cuatro veces.

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