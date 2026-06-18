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A Coruña

Una emergencia médica en un tren con destino A Coruña obliga al convoy a detenerse en Vilagarcía

El trayecto llegó a la urbe herculina con más de veinte minutos de retraso

Dani Sánchez
Dani Sánchez
18/06/2026 10:18
Estación de tren Vilagarcía
Estación de tren Vilagarcía
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Una emergencia médica ha obligado en la mañana de este jueves a detener un tren con destino A Coruña a la altura de Vilagarcía. Pasadas las 08.30 horas, el propio interventor recibió un aviso de que una señora sufría una indisposición, por lo que alertó al resto de viajeros y activó el protocolo de salud. 

El convoy se detuvo en la parada más cercana, donde esperaban efectivos de la Policía Local y una dotación de emergencias sanitarias. La propia operadora pública avisó minutos más tarde a los pasajeros que aguardaban en la siguiente parada, Santiago de Compostela. 

Estación de tren provisional

Una bajada de tensión impide salir a los trenes de A Coruña

Más información

A través de un SMS, Renfe explicaba que, “a consecuencia de una atención médica a bordo”, el tren se encontraba parado en la estación de Vilagarcía de Arousa. Aunque finalmente se reanudó el servicio poco más de veinte minutos después de su parada en la localidad pontevedresa, una vez que la señora fue trasladada al hospital. 

Ya en Santiago, decenas de viajeros salieron disparatados hacia la salida al no contar con la demora. El tren afectado (9082), que salió desde Vigo a las 08.00 horas, es uno de los más demandados por los usuarios del Eje Atlántico por su operatividad a primera hora de la mañana. El convoy tenía prevista su llegada a A Coruña a las 09.26 horas, aunque no llegaría a la ciudad hasta casi las 10.00.

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