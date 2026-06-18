Ruiz-Gallardón, en el foro tecnológico de R en A Coruña: "Las Big Tech son actores soberanos de facto"

Alberto Ruiz-Gallardón participa en unas jornadas tecnológicas organizadas por R Javier Alborés

El impacto de la innovación y la tecnología en el escenario geopolítico actual y en la estrategia de las empresas. Estos fueron los dos temas principales que se abordaron en las Xornadas Tecnolóxicas que organiza la operadora de telecomunicaciones R, que se celebraron en el emblemático monte de San Pedro de A Coruña.

Altia realiza dos ciclos de FP en Desarrollo de Aplicaciones Web con el instituto Fernando Wirtz Más información

El invitado estrella fue Alberto Ruiz-Gallardón, que cuenta con un extenso currículo, ya que fue ministro de Justicia de España, alcalde de Madrid y presidente de la Comunidad madrileña, entre otros cargos. Ante numerosos representantes del tejido empresarial coruñés, analizó los cambios geopolíticos que experimenta el mundo y dejó una reflexión clave. “Las Big Tech son actores soberanos de facto”, aseguró, en referencia a que los gigantes del sector tecnológico controlan infraestructuras clave como cables submarinos, centros de datos, ciberseguridad, energía o servicios de inteligencia artificial.

“La diplomacia tradicional ha sido entre estados que se relacionan entre sí, hoy el orden internacional está reconfigurado. Hoy las grandes empresas tecnológicas controlan infraestructuras que son tan estratégicas o más como un propio estado”, indicó el ponente. Además, avisó que de que el escenario actual propicia que se establezca un “modelo de diplomacia trilateral”, en el que estas compañías cobran “mucha importancia”. “Quien tenga infraestructuras, tiene poder”, concluyó.

Ponentes del foro tecnológico organizado por R Javier Alborés

Preguntado por si en la actualidad se vive una Guerra Fría tecnológica, Ruiz-Gallardón descartó este concepto porque se queda corto y advirtió de que el mundo está en un proceso de “reconfiguración global”. “No podemos hablar de dos bloques, sino de polos”, señaló, en referencia a distintas zonas del mundo con sus intereses propios. “No es un conflicto militar, sigue habiendo guerras, pero es de infraestructuras”, detalló.

También relató que la idea de que un país logre una “autonomía total” es “imposible” y que es necesario ir hacia una “autonomía estratégica”, en la que se existan unas “cadenas de suministro más cortas”, “alianzas tecnológicas” y en la que se puedan elegir “decisiones” para afianzar la “capacidad de decidir”.

El director de R y territorial de MasOrange en Galicia, Alfredo Ramos, abrió el acto con una introducción en la que apuntó a la “incertidumbre geopolítica” actual y destacó la importancia de las Xornadas Tecnolóxicas para debatir sobre estas cuestiones.

Ramos dio paso al conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, que resaltó la importancia de la “innovación” en el contexto actual. También explicó que A Coruña acoge la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), lo que abre “una oportunidad al talento local” y la sitúa en el mapa de la “gobernanza”.

Antonio Ortiz, experto en inteligencia artificial y tendencias en tecnologías digitales, ofreció su visión, entre otros temas, acerca del porqué de que algunos proyectos sobre el papel acaben fracasando al aterrizar en la realidad de la empresa o cómo se gestiona el miedo al cambio.