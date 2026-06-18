Revelado el secreto de San Juan: el eclipse, las galerías de La Marina y el Obelisco protagonizarán la falla de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, reveló este jueves el gran secreto de la noche de San Juan. La falla que se prende cada año en Riazor a las 00.00 horas del 24 de junio, estará protagonizada en esta ocasión por elementos centrales de la ciudad y el gran acontecimiento astronómico del siglo. Así, el eclipse total de Sol, las galerías de La Marina y el Obelisco darán forma al monumento efímero, cuya instalación comenzará en los próximos días.

Para el gran encendido, la alcaldesa estará acompañada por unos invitados de honor. Representantes de los principales equipos deportivos de A Coruña, como el Dépor, el Básquet Coruña, el Liceo, el Club Voleibol Ciudad de A Coruña, el Maristas, el Marineda Hockey y el Victoria acudirán al arenal para prender la falla que dará inicio a la noite meiga.