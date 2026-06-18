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A Coruña

Operación singular en Langosteira con un trasvase entre dos buques

La operativa estuvo coordinada por Galigrain, como empresa estibadora, y Ceferino Nogueira como consignataria, ambas del grupo Nogar

Iván Aguiar
Iván Aguiar
18/06/2026 13:31
Trasvase de melaza realizado en Langosteira
Trasvase de melaza realizado en Langosteira
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El Puerto Exterior de A Coruña acogió una operación singular consistente en el trasvase de una partida de melaza de un buque a otro barco. La operativa estuvo coordinada por Galigrain, como empresa estibadora, y Ceferino Nogueira como consignataria, ambas del grupo Nogar.

El buque 'Chemroad Queen', de 180 metros de eslora, llegó al Puerto Exterior con 8.000 toneladas de melaza procedentes de Mozambique. Descargó 4.300 toneladas en la terminal de graneles líquidos de Galigrain y las 3.700 toneladas restantes fueron trasvasadas mediante una manguera a un barco más pequeño, el 'Oralora', que zarpó con la mercancía con destino al Reino Unido.

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Fuentes de Galigrain indicaron que se trató de una operación puntual, aunque podría repetirse. De hecho, es habitual que a Langosteira, y a otros puertos de alta capacidad, lleguen buques con grandes partidas de mercancía que posteriormente se distribuyen a otros puertos en buques más pequeños. Lo que no es tan habitual es el trasvase directo de barco a barco.

Galigrain cuenta con dos concesiones en el Puerto Exterior. La principal dedicada a graneles sólidos y mercancía general, con una superficie de 97.000 metros cuadrados, y la terminal de graneles líquidos, que ocupa 5.000 metros con un sistema de silos para el almacenamiento y expedición de aceites y melazas. En ambos casos, los productos están destinados a la alimentación de la cabaña ganadera de Galicia, oeste de Asturias y norte de Portugal y de Castilla y León.

La terminal tiene capacidad para 15.000 metros cúbicos de mercancía, divididos en 12 tanques, y conexiones subterráneas para la canalización de los productos desde los barcos en circuito cerrado. Desde su entrada en servicio en 2022, ha operado ya más de 130.000 toneladas de aceites y melazas.

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