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A Coruña

O Ventorrillo, el barrio de A Coruña que celebra con más Orgullo al colectivo Lgtbi

Su pionero evento cumple este sábado su cuarta edición, que como novedad traerá el show de una drag queen

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
18/06/2026 04:30
Vecinos del Ventorrillo, durante la celebración del primer Orgullo del barrio en 2023
Vecinos del Ventorrillo, durante la celebración del primer Orgullo del barrio en 2023
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O Ventorrillo se ha convertido en los últimos años en un refugio para el colectivo Lgtbi. Es así por la celebración de su fiesta del Orgullo desde 2023, un evento pionero que ningún otro barrio o asociación vecinal había organizado antes, y que volverá a llenar este sábado sus calles de actividades, ocio y, sobre todo, reivindicación por la dignidad del colectivo.

Como expresa Aníbal Rodríguez, vicepresidente de la asociación vecinal: “Fuimos el primer barrio que apostó por hacer un día del Orgullo en 2023”. “Fue idea de una vecina. Coincidió no mucho tiempo después del asesinato de Samuel Luiz, y apostamos por la idea. Tuvo muy buena acogida, se sumaron mucho los colectivos, y con los años hemos ido incrementando las actividades”, explica. En el proceso, además de figuras como el presidente vecinal, José Ángel Souto, ayudaron personas como Yanina Torres o Brais Rodríguez, artistas del barrio. Este último, de hecho, que pintó el mural de Pucho Boedo, hizo este año un nuevo mural inspirado en La Veneno que será inaugurado en la celebración del sábado.

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La fiesta comenzará el sábado a las 13.30 con una sesión vermú que amenizará el grupo The Feedback. Como novedad respecto a otros años, esta vez participará una drag queen, La Brillos, que hará dos pases de su espectáculo: 17.30 y 18.30 horas. Y si bien “siempre hay espacio para el ocio, también dejamos hueco a los colectivos para que reivindiquen sus preocupaciones”. Así, asociaciones como Fundación 26 de Diciembre, Palestra, Alas Coruña o Casco (que llevará una furgoneta por si alguien quiere hacerse una prueba rápida de VIH) estarán presentes en el Orgullo del Barrio.

El cartel del Orgullo del Ventorrillo de este año
El cartel del Orgullo del Ventorrillo de este año
Cedida

Además, cuentan con que este año sea más numeroso porque la directiva de Distrito Ventorrillo Fútbol Sala “iba a hacer una churrascada, y nos propusieron hacerlo en el mismo sitio, lo que nos pareció una idea fantástica”. Aunque la fiesta no ha parado de crecer desde el primer año: “En 2024 ya empezamos con eventos musicales de mayor entidad, y cambiamos de lugar. Tras una visita de la alcaldesa, le propusimos cortar un tramo de la calle y aceptó”. Así, abrieron el evento al centro neurálgico del barrio, en el cruce entre las calles Salorio Suárez y Monasterio Caaveiro.

Se trata de una fiesta, para Rodríguez, muy necesaria: “Todavía a día de hoy hay gente a la que le cuesta aceptar esta realidad. Nosotros como asociación siempre decimos que si conocemos a alguna persona discriminada por este motivo puede contar con nosotros, que humildemente seguiremos apostando por un día de celebración y fiesta por la diversidad”. El barrio y el colectivo lo valoran: “Lo único que recibimos es agradecimiento por parte del colectivo, que agradece mucho que no tengan que ser ellos los que tomen la iniciativa siempre en estas reivindicaciones”.

Han creado escuela: “El segundo año ya fue el Ayuntamiento el que vio que esto funcionaba, y se amplió a Monte Alto o la Cubela”. A pesar de que hubo dificultades: “El primer año vino la Policía Local. En aquel momento pensamos que debió ser alguien a quien no le gustó ver a personas ‘especiales’, según su opinión, y lo que más nos gustó fue lo que nos dijeron los agentes, que era que tenían que venir porque alguien había llamado pero que solo querían trasladarnos su enhorabuena por el proyecto. Para nosotros fue una muestra de para qué valen estas iniciativas”. Así, asegura que si depende de ellos habrá Orgullo en el Ventorrillo muchos años: “Estamos muy emocionados, y animamos a todos los vecinos de este y otros barrios a venir”.

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