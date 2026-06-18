Luar na Lubre reivindica en su trabajo de cuarenta aniversario su "música de raíz celta"

El grupo, durante la presentación este miércoles del disco en el espacio cultural Portas Ártabras de A Coruña EFE

El grupo gallego Luar na Lubre ha reivindicado este miércoles, en la presentación de su trabajo del cuarenta aniversario, su "música de raíz celta".

En un acto en A Coruña, el grupo ha presentado el libro-disco 'Lubre, Luar na Lubre 40 aniversario' con 12 temas inéditos, 29 colaboraciones y una pieza más, a modo de regalo.

Bieito Romero, miembro fundador del grupo, ha defendido que es "alucinante" "poder estar aquí y poder emocionar todavía después de tanto tiempo".

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Ha calificado como "maravilloso" el mundo de la música, a pesar de ser "cambiante" y de tener una alta "complejidad".

Esta es especialmente trascendente en la "música folk gallega que se llama de raíz celta": "Somos de las pocas bandas que decimos que hace música de raíz celta", ha añadido.

Romero ha recordado que el grupo suma 2.000 conciertos en más de treinta países y 21 discos publicados, con el del cuarenta aniversario.

Su hijo, Bieito Romero Diéguez, que toca la gaita, ha asegurado que para él "hablar de Luar na Lubre es hablar de familia" y ha mostrado su satisfacción por poder estar en el grupo desde el año 2008.

Nuria Naya, violinista, ha definido a Luar na Lubre como "una leyenda viva" en la que ha agradecido poder participar.

Xavier Ferreiro, percusionista y encargado de los efectos, ha desvelado que el álbum "se estructura a través de tres universos musicales que dialogan entre sí", que están formados por cuatro temas instrumentales, otros cuatro corales y cuatro canciones más líricas.

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Ha añadido que la grabación empezó en mayo de 2025 y el último de los temas llegó a mediados de mayo de 2026, con un año de trabajo en grabación por capas en la que se construye "poco a poco" con "una identidad profundamente gallega, pero a la vez universal".

El escritor Felipe Senén López ha apuntado que "un gallego, vaya a donde vaya o venga de donde venga, siempre va a estar envuelto en ese ronsel de esa espiral céltica" que está en el espíritu del grupo.

La filóloga Dolores González ha señalado la presencia celta en Galicia, a pesar de que en la actualidad existe cierto negacionismo de su presencia.

El secretario xeral de Política Lingüísitica de la Xunta, Valentín García, ha señalado que la de la formación es "una música necesaria" que sirve como "alimento del espíritu".

En la actualidad, Luar na Lubre está formado por Bieito Romero (gaitas, acordeón y zanfona), Nuria Naya (violín), Patxi Bermúdez (bodhrán -pandero irlandés- y tambor), Pedro Valero (guitarra acústica), Xavier Ferreiro (percusión latina y efectos), Xan Cerqueiro (flautas), Brais Maceiras (acordeón), Cristina López (voz) y Bieito Romero Diéguez (gaita).