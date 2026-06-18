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A Coruña

Las nuevas maniobras de aproximación ya causan desvíos en Alvedro

La plataforma Vuela Más Alto informa de cerca de 1.000 pasajeros afectados

Redacción
18/06/2026 15:53
ILS de Alvedro
Archivo El Ideal Gallego
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La plataforma Alvedro Vuela Más Alto ha informado de que la nueva maniobra de aproximación de los aviones al aeropuerto coruñés ya ha causado varios desvíos, como denunciaron en el momento de su aplicación. En concreto, informan que son ya "tres vuelos y seis operaciones afectadas por la vergonzosa aplicación de las maniobras PNB en la maniobra ILS primaria a la pista 21". 

Los vuelos desviados, todos ellos esta misma semana, dejaron cerca de 1.000 pasajeros afectados por "desvíos muy fácilmente evitables y achacables al 100% al gestor Enaire". Se tratan, insisten desde la plataforma, de desvíos no achacables a las malas condiciones meteorológicas, sino a "la implementación de las nuevas aproximaciones de precisión ILS a la pista 21 con tramos de frustrada basados en navegación por satélite, que presenta una deficiencia técnica que compromete gravemente la operatividad y la seguridad en condiciones de baja visibilidad".

La plataforma comenta que "Alvedro nunca registraba desvíos tan difícilmente explicables como estos",  ya que antes los mínimos de altura con nubosidad eran más elevados. "Enaire es el culpable directo del desvío de más de 900 pasajeros a Santiago de Compostela y Vigo, y serán muchos más de no actuar con rapidez en un problema en el que ya había estado trabajando con intensidad anteriormente y que había sido resuelto", concluyen. 

Prevén “muchísimos” desvíos en Alvedro por la nueva aproximación por satélite

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