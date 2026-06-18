La Xunta publicará la concesión de la nueva estación de autobuses de A Coruña tras el 'no' del Ayuntamiento

Fachada de la nueva estación de autobuses Carlota Blanco

La Xunta publicará este viernes en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, y por el procedimiento de urgencia, la licitación de la concesión de la nueva estación de autobuses de la ciudad, tras no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento sobre su gestión que permita su apertura y puesta en marcha.

En el convenio firmado en 2021 entre el Gobierno gallego, el Consistorio, el Adif y el Ministerio de Transportes se recogía la posibilidad de que fuese el Gobierno local, que gestiona la actual estación de Cuatro Caminos, continuase con la nueva terminal, pero han rechazado esta posibilidad. "Para nos é fundamental que os equipamentos se abran con todas as garantías e que conten con todolos informes técnicos necesarios para recepcionar as obras", explican fuentes del Ayuntamiento. Así, aseguran que "respetamos a decisión da Xunta si consideran que é a mellor alternativa, ainda que nós estábamos en disposición de asumilo de forma temporal".

Según informa la Xunta en un comunicado, el Gobierno gallego lleva meses en conversaciones por de la gestión de la infraestructura, y para evitar que la situación se dilate en el tiempo, la Dirección Xeral de Mobilidade publicará mañana esta concesión. Según explican, acabaron en plazo a finales del año pasado la parte de las obras de la estación intermodal que le correspondía ejecutar. Es decir: la nueva estación de autobuses, el aparcamiento de vehículos y los elementos comunes entre la estación de autobuses y la estación ferroviaria, cuya remodelación le corresponde al Adif.

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Esta obra responde a la estrategia de creación del área intermodal de A Coruña-San Cristovo, concebida para integrar en un único espacio los distintos modos de transporte y mejorar la conectividad y la movilidad de la ciudadanía. Por lo tanto, la nueva estación de autobuses de A Coruña se encuentra plenamente rematada y disponible para su puesta en funcionamiento desde el primer trimestre de este año, alude el Gobierno gallego. Por ello, la Xunta insta a la necesidad de una apertura inmediata, ya que considera que prolongar la situación actual es incompatible con una utilización eficiente de los recursos públicos habida cuenta de la importante inversión realizada para su ejecución, así como los costos de conservación y mantenimiento de esta infraestructura.

La Xunta invirtió más de 20 millones de euros en la nueva estación de autobuses integrada en la estación intermodal, en el marco del convenio de colaboración entre el Gobierno gallego, el Adif y el Ayuntamiento, que moviliza una inversión global de más de 45 millones de euros. Esta infraestructura se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, a través de los hondos Next Generation EU.

La terminal tiene dos niveles, un nivel superior al que se accede desde la avenida de la Sardiñeira, donde se localiza la estación de autobuses, con el edificio de viajeros y la pasarela peatonal que une las dos estaciones y conecta con la Avenida del Ferrocarril, y cuenta con 20 dársenas de operación y otras 23 de regulación para los autobuses.

El aparcamiento, que será gestionado por el Adif en virtud de lo establecido en el convenio del 2021, está en el nivel inferior y tendrá más de 560 plazas una vez modificado el proyecto respecto a las 325 plazas iniciales. La estación y el aparcamiento tienen una superficie útil de más de 29.600 metros cuadrados, con un edificio de viajeros de 1.800 metros cuadrados.