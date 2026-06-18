La nueva terraza de A Coruña que revolucionará el Orzán abrirá a las puertas de San Juan

El Hotel Meliá María Pita inaugurará el próximo lunes, 22 de junio, su renovada Terraza Arado, el espacio que promete revolucionar la zona del Orzán y Matadero. Se trata de una de las grandes novedades "tras la profunda transformación que el establecimiento ha acometido a lo largo de los últimos meses".

La reciente reforma de Meliá María Pita, desarrollada durante dos años, "ha reorientado sus instalaciones hacia el mar, reforzando su conexión con el entorno y elevando la experiencia del cliente". En esta línea, la terraza estará abierta tanto a huéspedes como al público general, y promete potenciar las vistas "panorámicas" y crear "un punto de encuentro único frente al mar". En el nuevo espacio será posible tomar un aperitivo, una copa o disfrutar de su gastronomía.

La propuesta combina una cuidada selección de bebidas, cócteles, vermús y referencias locales con una oferta gastronómica "fresca y desenfadada, pensada para compartir y disfrutar sin prisas". Productos de proximidad, sabores de temporada y una "atmósfera relajada" definen una experiencia que invita a vivir el verano desde uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

La inauguración marcará el inicio de una temporada estival en la que la terraza acogerá diferentes propuestas gastronómicas y experiencias pensadas para disfrutar del mejor ambiente frente al mar.

El estudio de arquitectura Abeijón y Fernández fue el encargado de este proyecto. Hace unas semanas explicaron a El Ideal Gallego que en los últimos meses se han "instalado una serie de servicios que no tenía el hotel, como cocina en directo. Es decir, no es un buffet al uso, sino que hay una persona que cocina para ti".

El que denominan como "el hotel mejor situado de A Coruña" ofrecerá ahora "un espacio exterior" que escasea en la zona de la playa. "No hay grandes terrazas por aquí. Va a ser un punto importante".