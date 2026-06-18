La cara solidaria de la UDC llega hasta Guatemala: “Es un ‘shock’ ver la realidad de allí”

La estudiante Irene Otero (segunda por la derecha), en su estancia de voluntariado en Guatemala | Cedida

Se dice que una experiencia de voluntariado no solo transforma comunidades, sino que también enriquece la vida personal y profesional de la persona que lo realiza. Bajo esas premisas nació la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de A Coruña, que este año ofrece una nueva edición de dos programas de cooperación internacional: los Proyectos de Conocimiento de la Realidad (PCR), dirigidos al alumnado, y los de Conocimiento de Cooperación (PCC), destinado al personal docente e investigador (PDI) y al técnico de gestión y de administración y servicios (Ptjas). En total, tres estudiantes y tres miembros de personal de la UDC participan este año en iniciativas vinculadas a la educación, la salud comunitaria, la formación docente y la transformación digital con varias ONG y entidades locales. Desde el pasado mayo y hasta el próximo mes de octubre, la cara solidaria de A Coruña llega hasta comunidades en algunos de los países en vías de desarrollo como Guatemala, Honduras, Mozambique y Angola.

Una de las estudiantes seleccionadas es Irene Otero Gómez, quien participa en Guatemala en un proyecto de Solidaridad Internacional de Galicia centrado en el derecho de las mujeres mayas a una vida libre de violencias. Aunque la alumna de la UDC siempre quiso hacer un voluntariado, quería saber bien qué tipo hacer, ya que “es un mundo con sus luces y sus sombras”. Cuando llegó a Guatemala, “fue un poco ‘shock’ enfrentarte a una realidad tan diferente”. Tal y como apunta la estudiante, “Guatemala tiene un contexto muy complicado, son muchos años de represión, de colonialismo...”. Pero, gracias a la labor que en la actualidad realizan varias entidades en algunas de las comunidades, las duras situaciones, “también es muy bonito ver cómo viven y cómo se autogestionan con lo poco que tienen”, sentencia Otero.

Y, si bien “cada día es diferente”, la estudiante del máster en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria acompaña a las comunidades en un “proceso de intercambio de saberes” con las entidades sociales participantes: “Hice de todo, desde grabar sesiones y apoyar en la toma de fotografías hasta llevar a cabo procesos más activos en el que acompaño a las comunidades y me dedico simplemente a escucharlas, por ejemplo”, explica Otero.

Otras perspectivas

Otras de los seleccionados por la Oficina de Cooperación y Voluntariado Susana Vázquez Martínez, profesora del área de Educación Matemática, que participará también en este proyecto apoyando el desarrollo curricular e impartiendo formación docente en enseñanza técnico y matemáticas en Mozambique. En su caso, participará a partir de agosto en la formación al profesorado de varios colegios en el distrito de Sangano. “Es importante porque la formación de profesorado en Mozambique es bastante necesaria”, incide la profesora de la UDC.

“La formación la vamos a dar a partir de materiales de etnomatemática. Por ejemplo, enseñaremos cómo se hacen las cestas y la geometría con sistemas de numeración y prácticas agrícolas, entre otros aspectos. Todo para que sea desde su cultura el enganche con las matemáticas”, comenta. Susana Vázquez estará acompañada en el país africano por el investigador y docente Félix Puime-Guillén y la estudiante de Ingeniería Informática Alba Suárez Tapia.