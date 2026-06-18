La Asociación de Vecinos de Xuxán pide que la modificación del PXOM se resuelva con garantías y consenso político

Fotografía de archivo del barrio de Xuxán El Ideal Gallego

La Asociación de Vecinos de Xuxán ha manifestado su deseo de que la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que afecta al barrio pueda resolverse cuanto antes, dada la relevancia que tiene para el desarrollo presente y futuro de la zona. Sin embargo, la entidad considera imprescindible que la tramitación concluya con todas las garantías legales y técnicas, tras un análisis exhaustivo de las alegaciones presentadas durante el período de información pública.

La asociación recuerda que presentó diversas alegaciones sobre cuestiones que considera fundamentales para el barrio y defiende que todas las aportaciones vecinales deben ser valoradas con seriedad y desde el interés general, independientemente de su procedencia.

Desde la entidad señalan además que algunas de las alegaciones registradas presentan una especial complejidad técnica y jurídica, por lo que entienden que requieran un estudio detallado por parte de los servicios municipales. Entre las cuestiones que generan mayor preocupación destaca la movilidad, uno de los aspectos que más debate ha suscitado durante la tramitación del expediente.

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En este sentido, la asociación espera que las demandas planteadas por los vecinos se traduzcan en una solución eficaz que permita mejorar los accesos y las salidas de Xuxán, tanto para los residentes del propio barrio como para los de las zonas limítrofes. A su juicio, cualquier actuación debe responder a las necesidades actuales y futuras derivadas del crecimiento urbanístico previsto.

La entidad vecinal también ha querido recordar que la aprobación definitiva de la modificación del PXOM no depende únicamente del Gobierno municipal. Según señala, la decisión final corresponde al conjunto de la Corporación municipal, ya que el expediente deberá ser aprobado por mayoría absoluta en el Pleno del Ayuntamiento.

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Por ello, considera que la responsabilidad sobre el análisis de la propuesta y la adopción de una decisión adecuada para la ciudad y para Xuxán es compartida por todos los grupos políticos.

Asimismo, la asociación apela a la coherencia de las distintas formaciones respecto a los acuerdos adoptados anteriormente por la Corporación. En este contexto, recuerda que las reivindicaciones relacionadas con la mejora de la movilidad en Xuxán ya fueron respaldadas por unanimidad a través de una moción presentada en su día por el Partido Popular y aprobada sin votos en contra.

La Asociación de Vecinos de Xuxán concluye haciendo un llamamiento al diálogo, la responsabilidad y el consenso político para que la tramitación de esta modificación urbanística se desarrolle con el máximo rigor, transparencia y participación, garantizando que la decisión final responda al interés general de la ciudad y a las necesidades del barrio.