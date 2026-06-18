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A Coruña

Los ibuprofenos llevarán una pegatina en A Coruña para avisar de que son fotosensibilizantes: “Muchos aún se sorprenden”

La iniciativa impulsada por el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña busca avisar a los pacientes ante el desconocimiento general

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
18/06/2026 03:09
Varios envases de medicamentos fotosensibilizantes, en la farmacia Paula Briones
Varios envases de medicamentos fotosensibilizantes, en la farmacia Paula Briones
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"Hoy en día muchas personas todavía se sorprenden de que un ibuprofeno sea fotosensibilizante”, alerta la farmacéutica Marga Muñoz. Según una encuesta que realizó el colegio oficial de este colectivo en A Coruña (COFC), el 67% de los boticarios detecta poco o nulo conocimiento entre sus pacientes sobre los medicamentos que aumentan la sensibilidad al sol y que, por tanto, pueden causar fotoalergia o fotoxicidad. Por ello, el COFC ha puesto en marcha una iniciativa que consistirá en identificar con una pegatina aquellos fármacos con estas características.

En concreto, la fotosensibilidad es una respuesta exagerada o anormal de la piel cuando se expone a la radiación solar y, entre sus causas, más frecuentes se encuentran el uso de medicamentos que contienen ciertas sustancias químicas que provocan esa reacción.

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Los medicamentos fotosensibilizantes no son lo mismo que los fotosensibles. Mientras los últimos son aquellos que pierden efectividad cuando se ven expuestos a la radiación solar al ver alterada su composición, los primeros causan fotoxicidad o fotoalergia.

El 95% de los casos son de fototoxicidad, que produce una reacción semejante a una quemadura solar exagerada, con sensación de quemazón y picor, a los pocos minutos de exponerse al sol.

Los casos menos frecuentes son de fotoalergia, que recuerda a una dermatitis atópica y suele causar una reacción inflamatoria tipo eccema o erupciones.

Ejemplos

“Detectamos que hay medicamentos que los pacientes tienen en su botiquín y que toman habitualmente, que no saben que son fotosensibilizantes”, advierte la farmacéutica Blanca González.

El caso más destacado es el del ibuprofeno. “No solo por vía tópica, sino también por vía oral, puede dar reacciones de fotoalergia y fotoxicidad”, incide esta boticaria dueña de una farmacia en Orillamar.

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También sorprende el caso del omeprazol o, dentro del grupo de los antiinflamatorios, el naproxeno. Pero hay muchos más, desde antibióticos, antihipertensivos y diuréticos, hasta anticonceptivos y otros tratamientos hormonales.

También afecta a los psicofármacos como antidepresivos. Todos ellos irán ahora identificados con una pegatina en las farmacias de A Coruña para alertar a los usuarios. “Es importante que lo sepan e incidir en las medidas de protección solar, sombra y evitar el sol mientras estén en tratamiento”, zanja González. 

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