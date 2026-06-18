Hace 25 años | El Dépor, subcampeón de Liga

Djalminha, durante el último partido de la Liga 2000/2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años en 2001, el Deportivo lograba el subcampeonato de Liga con una exhibición ante el Málaga, lo que le dio acceso, por segundo año consecutivo a la Liga de Campeones. En 1976, hace 50 años, la ciudad de La Coruña celebró la solemne procesión de la festividad del Corpus Christi. En 1926, hace 100 años, se denunció el robo de 4.000 pesetas en un domicilio de la calle Panaderas donde una joven sirvienta sustrajo esa cantidad de dinero.

Hace 25 años | El Dépor logra el subcampeonato de Liga con una exhibición ante el Málaga

Cayó el rey blanquiazul tras una temporada en el trono de la liga más poderosa del mundo. Reticente a abdicar, el Madrid asume el mando y pone las cosas en orden. Otra vez la rutina. Fueron los meses más bellos de la historia reciente del fútbol, que dejan en la memoria un campeonato entregado al culo del mundo, aquí donde el aire da la vuelta. Por eso, la afición decidió festejar la victoria asestada al invitado de piedra de anoche como si pretendiese rebobinar tan dulce momento. Una traca sonora de cuatro actos retumbó en Riazor y la hinchada se echó al campo para erigir con orgullo el subcampeonato que da acceso a la Liga de Campeones, por segundo año consecutivo, y sin aturar el coñazo de jugar en agosto una eliminatoria previa amiga de la sorpresa. Fue la noche del adiós a Songo´o, el meta indiscutible del equipo hasta esta temporada, que salió a hombros luego de jugar los últimos minutos del campeonato. Pronto podrían seguir su camino Fernando, Turu, Kouba... tipos con una calidad inversamente proporcional a la suerte que corrieron.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de junio de 2001

Hace 50 años | La ciudad celebra la solemne procesión del Corpus Christi

Con el ceremonial de costumbre y en medio del fervor tradicional se celebraron los actos religiosos por la festividad del Corpus Christi. A las once de la mañana, en la iglesia de la Colegiata tuvo lugar una misa solemne, oficiada por el abad don Santiago Fernández. A continuación formó la procesión que recorrió el itinerario previsto por la calle Damas, Plazuela de los Ángeles, María Barbeito, Santiago, Tabernas, General Cánovas, General Franco, Príncipe y Zapatería para volver a la Colegiata. La presidencia iba formada por el general jefe de la Brigada Aerotransportable, general Mariñas Romero, que ostentaba la representación del capitán general, a quien acompañaban don Lino Rodríguez Madero, presidente de la Diputación; don Pedro García-Baquero Méndez, en representación del alcalde; representante de la Audiencia Territorial comandante de Marina y jefe del Aeropuerto. En la procesión figuraba un piquete con fuerzas de Guarnición, con tambores y trompetas; la Banda de Música Municipal y una banda de tambores y trompetas de la OJE. Numerosos fieles acompañaron el desfile procesional en el recorrido.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de junio de 1976

Hace 100 años | Una joven sirvienta roba 4.000 pesetas en una vivienda de Panaderas

Doña Elvira Gasset García, de 37 años, esposa de don Ramón Virallé, con domicilio en la calle de Panaderas, número 19, segundo, denunció en la Comisaría de Policía que el día 16 del actual, al mediodía, notó la falta de 4.000 pesetas que en billetes de mil guardaba en una bolsita oculta entre los colchones de la cama. Indicó como supuesta autora de la sustracción a la joven de 13 años Obdulia Macías Fernández, la que había estado sirviendo en casa de la denunciante hasta el día en que notó la falta de los billetes. La policía hizo un registro en casa de los padres de la Obdulia, llamados Venancio y Mercedes, domiciliadas en la calle de Atocha Alta número 73, bajo, llevando detenidos a la Comisaría a dichos padres y a la muchacha, donde la Mercedes confesó que su hija hacía unos días les había entregado unos billetes manifestando que los había encontrado, no recordando si dijo en el polvero o en la calle, y creyendo en el hallazgo, sin sospechar pudieran ser producto de un robo dispuso de dicha cantidad comprando muebles, ropas y otras cosas.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de junio de 1926

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