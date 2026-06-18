Éxito del lanzamiento de Latexo, el podcast de Modiña para impulsar el talento creativo gallego

Presentación de Latexo, el podcast de Modiña

El Centro Comercial Cuatro Caminos acogió ayer la grabación del primer episodio de Latexo, el nuevo podcast audiovisual impulsado por los creadores de Modiña, el Congreso de Moda de Galicia. El encuentro contó con la participación de Lara Meneses, directora xeral de Xuventude, quien acompañó el desarrollo de todo el programa.

Latexo nace como un formato disruptivo, vivo y experiencial, pensado para conectar con los nuevos lenguajes de la moda y la comunicación. No fue solo una entrevista: fue una experiencia en la que el público pudo ver el producto en directo, descubrir las colecciones de cerca y escuchar de los propios creadores cómo nace una idea, cómo se desarrolla una pieza y qué historia hay detrás de cada proyecto. Una propuesta que apela a los cinco sentidos y convierte la conversación en una experiencia real, cercana y participativa.

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Durante la grabación, Lara Meneses compartió escenario con los impulsores del proyecto y participó en las distintas conversaciones que dieron forma a este primer capítulo.

El programa contó con la participación de Nahir Álvarez, ganadora del primer premio en la categoría de Moda y Diseño de los Premios Xuventude Crea 2025, quien presentó su colección y compartió con los asistentes su proceso creativo.

También participó Filispin, una iniciativa nacida de la unión de varias jóvenes diseñadoras de Ferrol que han decidido sumar fuerzas para construir un proyecto común.

La jornada terminó con la intervención de Clara Trisac, joven diseñadora coruñesa que acaba de finalizar sus estudios de moda y regresa a Galicia para iniciar su trayectoria profesional.

Con Latexo, Modiña amplía su actividad más allá del congreso anual y refuerza su apuesta por la creación de espacios donde el talento emergente pueda compartir sus proyectos, conectar con el sector y ganar visibilidad.