Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Éxito del lanzamiento de Latexo, el podcast de Modiña para impulsar el talento creativo gallego

La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, participó en la grabación del primer capítulo en el centro comercial Cuatro Caminos

Redacción
18/06/2026 15:48
Presentación de Latexo, el podcast de Modiña
Presentación de Latexo, el podcast de Modiña
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Centro Comercial Cuatro Caminos acogió ayer la grabación del primer episodio de Latexo, el nuevo podcast audiovisual impulsado por los creadores de Modiña, el Congreso de Moda de Galicia. El encuentro contó con la participación de Lara Meneses, directora xeral de Xuventude, quien acompañó el desarrollo de todo el programa.

Latexo nace como un formato disruptivo, vivo y experiencial, pensado para conectar con los nuevos lenguajes de la moda y la comunicación. No fue solo una entrevista: fue una experiencia en la que el público pudo ver el producto en directo, descubrir las colecciones de cerca y escuchar de los propios creadores cómo nace una idea, cómo se desarrolla una pieza y qué historia hay detrás de cada proyecto. Una propuesta que apela a los cinco sentidos y convierte la conversación en una experiencia real, cercana y participativa.

El diseñador Palomo Spain

Modiña llega a A Coruña con Palomo Spain, Elena Ferro o La Crisálida, el referente coruñés de las nuevas mercerías

Más información

Durante la grabación, Lara Meneses compartió escenario con los impulsores del proyecto y participó en las distintas conversaciones que dieron forma a este primer capítulo.

El programa contó con la participación de Nahir Álvarez, ganadora del primer premio en la categoría de Moda y Diseño de los Premios Xuventude Crea 2025, quien presentó su colección y compartió con los asistentes su proceso creativo. 

También participó Filispin, una iniciativa nacida de la unión de varias jóvenes diseñadoras de Ferrol que han decidido sumar fuerzas para construir un proyecto común. 

La jornada terminó con la intervención de Clara Trisac, joven diseñadora coruñesa que acaba de finalizar sus estudios de moda y regresa a Galicia para iniciar su trayectoria profesional.

Con Latexo, Modiña amplía su actividad más allá del congreso anual y refuerza su apuesta por la creación de espacios donde el talento emergente pueda compartir sus proyectos, conectar con el sector y ganar visibilidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Embalse de Cecebre

Las sirenas del embalse de Cecebre sonarán el día 25 dentro de un simulacro de inundación
Noelia Díaz
Fachada de la nueva estación de autobuses

La Xunta publicará la concesión de la nueva estación de autobuses de A Coruña tras el 'no' del Ayuntamiento
Redacción
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo

Arteixo licitará el servicio de Axuda no Fogar por 12 millones, un 30% más de presupuesto
Redacción
Alfonso Rueda saluda a personal del Sergas en la inauguración del nuevo centro de salud de Abegondo

Rueda pone el centro de salud de Abegondo como ejemplo de una sanidad “accesible e de vangarda”
Redacción