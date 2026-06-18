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A Coruña

El podcast de La Pija y la Quinqui llega gratis a A Coruña  

Carlos Peguer y Mariang estarán la próxima semana en Palexco

Lara Fernández
Lara Fernández
18/06/2026 14:34
La Pija y La Quinqui
La Pija y La Quinqui
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El exitoso podcast La Pija y La Quinqui llegarán el próximo jueves, 25 de junio, a A Coruña, en un espectáculo que será gratuito hasta completar aforo. Según anunciaron este jueves en su cuenta de Instagram, Carlos Peguer y Mariang realizarán su podcast en vivo en Palexco, en el que prometen "muchas sorpresas y regalos". 

Para conseguir las entradas, la cuenta de Instagram de La Pija y La Quinqui (@pijayquinqui) colgará este jueves un enlace que se activará a las 17.00 horas. El show en directo será a las 19.00 horas, con apertura de puertas a las 18.00. Para dicha cita, proponen acudir "de pija o de quinqui"

Las 24 horas en A Coruña de Carlos Peguer, de La pija y la quinqui: Miss Maruja, O Cabo y la exposición de Irving Penn

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