El fin de semana en el que A Coruña será como Madrid en verano

Son do Camiño de una edición anterior

Quienes son más asiduos a pisar noche en A Coruña conocen a la perfección el término y la figura del 'liante'. Podría definirse como esos amigos que, cuando todo parece enfocado a una jornada tranquila y sin complicaciones, se las ingenian para vender la moto y provocar una salida más intensa de lo esperado. Y lo hacen sin que uno se dé cuenta. Esos liantes lo tendrán especialmente difícil este fin de semana, que se presenta como uno de los más complicados posibles para el ocio nocturno en lo que a facturación y afluencia de público se refiere. La capital del ocio nocturno ha sido 'contraprogramada', y lo cierto es que muchos asumen que estarán solamente los muy cafeteros.

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Son básicamente dos los elementos que se unen entre este jueves y el martes: la celebración del Son do Camiño en Santiago de Compostela y la celebración de la noche de San Juan el próximo martes. En el caso del festival, serán al menos 40.000 asistentes por día, de los que un porcentaje importante son de A Coruña. Eso sí, en las últimas horas han sido muchos los coruñeses que se han arrepentido de hacerse con el abono hace meses y han intentando revenderlo a través de las redes sociales. Entre las causas están, sobre todo, el precio de los hoteles y lo apretado del bolsillo a estas alturas de mes. “Yo he estado intentando venderlo y es imposible. O lo regalas o nada, de la de ofertas de venta que hay”, indica Carlos, quien había pedido los días libres y finalmente creyó oportuno emplearlos en otros planes. También los contratiempos de última hora en el trabajo han sido otro factor determinante.

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Por otro lado, la cercanía de la noche de San Juan, unido a una previsión de gasto por encima de lo esperado, es el segundo factor en contra de la buena previsión de cara al verano en A Coruña. Y entre los empresarios existe prácticamente un consenso. “Históricamente, es el fin de semana más flojo de junio; arrastra mucha gente. Además, hay quien suele reservarse para San Juan”, afirma Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente del grupo Pelícano. En la misma línea se manifiesta Emilio Ron, director de operaciones de The Clab, quien cree que solamente el mes de agosto se presenta suculento. “Este fin de semana va a ser flojísimo, como ya lo fue el pasado, con mucha gente en Sanxenxo o Cambados. El fin de la temporada de estudiantes es malo para nosotros, y solamente se recupera en las fiestas de agosto”, explica el empresario, quien abrirá entre las 04.00 y las 08.00 en la noche de San Juan.

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También en las zonas de pubs se da por hecho el impacto de las dos citas. “Nos puede afectar, aunque con el Mundial estaremos a tope igual”, indica Óscar Cambón, propietario de Showroom. Por su parte, María Cancela, de Bristol, se lo toma con deportividad. “En verano es bueno que haya eventos, la gente merece divertirse tras un invierno muy duro”, recuerda. Además, muy cerca de Torreiro, en el Orzán, Charly Pastoriza, de el Tío Ovidio, pronostica un bajón. “Estas fechas nos afectan a tdos, pero forma parte de cómo se vive el verano en Galicia; los festivales han venido a unirse a las verbenas de toda la vida, y recuerdo mirar dónde iban a tocar la París de Noia o la Panorama para saber hacia dónde se movería la gente. Es como las fiestas de O Burgo: fechas complicadas para la ciudad”, sentencia. Finalmente, Antonio Ruiz, de Piccadilly, Quai y La Calle, cree que es el Son do Camiño el principal temor: “Siempre nos afecta, sobre todo a primera hora”.