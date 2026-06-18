Cada día de huelga sanitaria en A Coruña supone una media de 1.000 actos médicos cancelados

Varios sanitarios en una protesta esta semana en el Chuac Germán Barreiros

Ya van cuatro días de huelga sanitaria contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central, un paro que finalizará este viernes, pero que se retomará tras el verano si no hay avances en la mesa de negociación. El seguimiento en A Coruña es de los más elevados de Galicia, solo superado por Vigo, algo que hace que la lista de actos médicos afectados aumente de forma preocupante. Cada día supone una media de 1.000 citas e intervenciones canceladas solo en el área sanitaria herculina, por lo que todo apunta a que la semana finalizará con más de 5.000 procesos asistenciales paralizados por este motivo.

En concreto, los tres primeros días de huelga de esta semana –el balance de la Consellería de Sanidade se conoce a día vencido– las cifras ascienden a 3.300 consultas, pruebas y operaciones afectadas en A Coruña por la huelga nacional.

Las cirugías que tendrán que ser reprogramadas desde el lunes ya superan el medio centenar (52), aunque el grueso de cancelaciones corresponde a las consultas, que suponen casi el 90% de las anulaciones en el área sanitaria.

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En el Chuac, donde el seguimiento de la huelga este jueves superó de nuevo el 20% según los datos de la Consellería de Sanidade, las citas afectadas fueron 2.508 en los tres primeros días de la semana de paro.

Aunque en Atención Primaria los profesionales que lo secundan son muchos menos –según los datos del Sergas solo un 0,82% lo hicieron este jueves–, las consultas canceladas en los centros de salud coruñeses superan los tres centenares (370), mientras que las pruebas, sin contar las relativas a los laboratorios, también se mueven en cifras similares, con más de 370 anulaciones en lo que va de huelga semanal.

Fuga de talento

Los profesionales sanitarios también se muestran “preocupados” por el impacto que tiene su protesta en los pacientes, pero recuerdan que están “luchando por la dignidad de una profesión”.

“Es una lucha también por una sanidad pública en donde se retenga el talento. Porque con las condiciones que hay ahora, los compañeros que terminan o muchos que ya llevan muchos años trabajando y tienen la posibilidad de irse a otros países, se van”, alerta la vicepresidenta de O’Mega y médica de Urgencias del Chuac, Mercedes Tallón, que recuerda que este “es un trabajo muy duro, muy largo, de muchas horas nocturnas, festivas, de exposición a agentes tóxicos, a patógenos...”. “El estatuto propio es de justicia”, zanja.