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A Coruña

Altia realiza dos ciclos de FP en Desarrollo de Aplicaciones Web con el instituto Fernando Wirtz

Contará con 15 plazas y mantendrá su "carácter innovador", según asegura la empresa

Iván Aguiar
Iván Aguiar
18/06/2026 11:21
Participantes en una edición anterior del del ciclo de Formación Profesional Dual Intensiva en el ámbito del Desarrollo de Aplicaciones Web
Participantes en una edición anterior del del ciclo de Formación Profesional Dual Intensiva en el ámbito del Desarrollo de Aplicaciones Web
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Altia, empresa fundada en A Coruña y con sede en Oleiros, ha firmado un nuevo convenio con el instituto Fernando Wirtz para desarrollar una nueva edición del ciclo de Formación Profesional Dual Intensiva en el ámbito del Desarrollo de Aplicaciones Web. Como principal novedad, esta iniciativa contará por primera vez con dos promociones simultáneas del programa.

El ciclo contará con 15 plazas y mantendrá su "carácter innovador" al priorizar la entrevista personal como criterio de acceso frente a la nota académica, según explica la empresa.

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El proceso de selección se desarrollará durante las próximas semanas. Los estudiantes deberán presentar su candidatura y, una vez superada, participar en una entrevista con el equipo de talento de Altia, que valorará habilidades, motivación y afinidad con el perfil tecnológico que demanda la compañía.

 Las entrevistas se realizarán en el mes de julio con el objetivo de comunicar los resultados tanto al centro educativo como a la Xunta de Galicia a tiempo para el inicio del curso en el mes de septiembre.

El itinerario formativo, que se extenderá durante dos cursos académicos, combinará la enseñanza en el IES Fernando Wirtz con periodos de prácticas en las instalaciones de ALTIA. Los estudiantes participarán en proyectos reales y multidisciplinares dentro de equipos técnicos especializados.

“Este programa nos permite seguir formando perfiles altamente cualificados que responden a las necesidades actuales del sector tecnológico”, afirma Ángela Souto, responsable de talento de la compañía tecnológica.

La empresa señala que los resultados de ediciones anteriores avalan "el impacto de este programa formativo", como lo demuestra que en las dos primeras convocatorias se registraron "más de cien candidaturas para las 15 plazas ofertadas". En cuanto a la empleabilidad, el objetivo del programa es dar continuidad a los estudiantes en Altia, acompañando su carrera profesional, según asegura la empresa.

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