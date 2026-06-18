A Coruña repartirá pulseras a las mujeres para detectar drogas en las copas

Gonzalo Castro, Luis Diz, Inés Rey, Luisa Varela y Antonio de Blas, en la presentación de la campaña Quintana

Que nunca más se pueda decir "creo que me echaron algo en la copa". Que se pueda demostrar y denunciar en el momento. A Coruña será pionera en el reparto de pulseras de detección de drogas en las bebidas, un hecho revolucionario que comenzará la noche de San Juan y que permitirá que unas 2.000 mujeres dispongan de herramientas para combatir la sumisión química. Así lo anunciaron en una acción conjunta el Ayuntamiento de A Coruña, a través de la alcaldesa, Inés Rey, además de la Federación de Asociaciones Vecinales y los empresarios del ocio nocturno.

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La medida se enmarca dentro una campaña llamada 'En San Xoán, limpar as praias é ser de Primeira', y que busca la protección del medio ambiente y de la mujer, así como un ocio nocturno sostenible. "Las fiestas tienen que ser limpias, pero también seguras. Y las mujeres también hay espacios donde no nos sentimos seguras. Se trata de proteger a las mujeres de situaciones de abuso sexual y machista. El Ayuntamiento, además de tener puntos violeta fijos y móviles, tendrá pulseras con un reactivo que detecta sustancias químicas en las copas", anunció la regidora herculina. El reparto de las pulseras en cuestión se hará en los puntos violeta, tanto fijos como móviles, instalados por todo el Paseo Marítimo durante la noche de San Juan. Además, Rey elogió el papel del grupo Pelícano, representado por su gerente Luis Diz, en materia de lucha contra la violencia machista.

Campaña

La campaña 'En Xoán, limpar as praias é de Primeira' hay que situarla dentro del marco de colaboración y cooperación entre administración, ocio nocturno y vecinos con el que ha comenzado este 2026. Es heredero de las buenas intenciones de la mesa técnica del sector, y también se ha visto potenciado por las jornadas en las que A Coruña estrenó su capitalidad en el sector. En ellas, una de las grandes triunfadoras fue Luisa Varela, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, quien remarcó la necesidad de ir las tres partes de la mano. En enero se presentó la campaña 'Este é o teu sinal', contra los gritos, malos hábitos y orines en la noche. Medio año después, llega 'Limpar as praias é de Primeira'. Organizan la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, Galicia de Noite, Pernod Ricard España, la Federación de Asociaciones Vecinales y el Ayuntamiento de A Coruña. En el acto, además, también estuvo presente Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

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Entre las acciones que se llevarán a cabo para acabar con la imagen de las playas de A Coruña llenas de basura en la mañana del 24 están un 'ejército' de voluntarios para concienciar sobre la limpieza y el cuidado de las playas, promover el consumo moderado de alcohol, la lucha contra la violencia de género, la protección del entorno y el respeto a los vecinos. Además, también habrá un manual de ciudadano de Primera que se podrá descargar de internet, así como diferentes promociones en redes sociales con creadores de contenido como Champi Muros. Habrá cartelería en el comercio, hostelería y ocio del Orzán, Pescadería y Ensanche, La Marina, Cantones, calle Real y San Andrés, así como encuestas y consultadas de diverso tipo.

Valoraciones

Inés Rey indicó, sobre el el eslogan de la campaña: "Somos una ciudad de Primera en todo: en el deporte, en la cultura, en el tejido empresarial, en los números macroeconómicos y en la fiesta. De los últimos años a aquí, desde que la celebración se ha trasladado a las playas, la imagen del día siguiente está marcada por la basura que queda en las playas y está claro que no llega, falta concienciación e implicación, por eso hemos desarrollado una campaña más amplia". Por otra parte, sobre la necesidad de colaboración añadió: "Una pata más que nos parecía fundamental se basa en el entendimiento, que es algo a poner en valor. Ser capaces de unir a diferentes sectores con reivindicaciones distintas. La posición no es tan dispar, y somos capaces de llegar a un entendimiento. Los trabajadores del ocio nocturno también descansan, y los vecinos bajan a tomar una copa. Por eso, buscamos una ciudad para todos, más amable y más limpia".

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Por su parte, Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente de grupo Pelícano, situó la iniciativa dentro de la capitalidad nacional del ocio nocturno y aseveró: "El ocio sostenible pasa por el ocio responsable y, para dar ejemplo, no hay nada como evitar las fotos de las playas y las plazas en los últimos años. Tenemos que dar ese punto de civismo para terminar de la mejor forma posible, recogiendo la basura que dejamos.

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En el lado vecinal, Luisa Varela, presidente de la federación vecinal, definió así al nueva relación entre las partes: "Tenemos mucho más en común de lo que nos diferencia, si nos respetamos y colaboramos, construiremos una ciudad mejor para todos. La campaña abarca temas tan importantes como las agresiones sexuales, la suciedad y el ruido. El ocio nocturno es cultura, y tenemos que entenderlo así. Si no llega a ser por ti, Inés, no hubiéramos iniciado este camino".

Finalmente, Antonio de Blas, de Pernord Ricard, invitó a potenciar el equilibrio entre disfrutar y cuidar. Y todo ello dentro de un marco de colaboración entre las partes que se define como modelo y pionero a nivel nacional.