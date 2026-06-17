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A Coruña

The Kebab Market apunta a los 50.000 visitantes en su paso por A Coruña

La marca hermana de The Champions Burger debutó por todo lo alto en Marineda City

Guillermo Parga
Guillermo Parga
17/06/2026 21:51
Colas desde la apertura en uno de los puestos de The Kebab Market
Colas desde la apertura en uno de los puestos de The Kebab Market
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The Kebab Market se instaló en A Coruña no solamente con el objetivo de buscar la mejor propuesta de España, sino también de igualar el éxito que la misma organización ya tuvo, y posiblemente tendrá en agosto, con The Champions Burger. En esta ocasión vuelve a poner toda la carne en el asador, pero enrollada. La expectativa de la organización es alcanzar entre 30.000 y 50.000 visitantes, algo menos que con las hamburguesas.

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El principal cambio del festival, que permanecerá hasta el próximo día 28 de junio, está en la ubicación. En este caso se sitúa en la zona exterior de Marineda City, donde se ubican 10 foodtrucks de kebab, tres hamburgueserías, uno de patatas fritas y otro de postres. La mayoría de los establecimientos son de la zona del Levante.

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Lo primero que debe ponerse en valor es la magistral gestión de comunicación por parte de una organización que, nada más plantar pie en la ciudad, parece tener el éxito asegurado. En pleno día de playa, por encima de los 20 grados y a la hora de merendar, muchos puestos tenían colas de 20 personas para probar alguna de las nuevas propuestas. Los precios están entre los 10 y 12 de euros de media, lo que supone una de las principales novedades respecto a The Champions Burger: no son cerrados.

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Los más jóvenes ya se ha familiarizado con los nombres: Real Trufado (pollo de corral o cerdo, mayonesa trufada, mermelada de bacon y vegetales frescos); Wagyu Donner (contramuslo de pollo, pan pita fresco, maíz frito crujiente, mermelada de Wagyu, salsa de yogur casera y un toque de kimchi picante); El Mak Grande (carne XXL gourmet mixto, mermelada de cecina madurada, salsa de tacos franceses, encurtidos shawarma, salsa tradicional 25 millones de Lakh Montes y patatas fritras con ras el hanout); Bad Boyz (pan libanés de masa madre, contramuslo de pollo macerado, crumble 8 Street, salsa secreta de yogur, salsa ahumada y queso Monterrey flambeado). Son solamente cuatro de las 10 propuestas de kebab.

Vídeo 17.06 inauguración Kebabs

Jose Morales, uno de los responsables del evento y de The Champions Burger explica así la propuesta: “Llevábamos más de un par de años viendo que a la gente joven le gustaba cada vez más el kebab, pero no el de barrio, sino una versión trending, gourmet, y diferente. Por eso surgió The Kebab Market en El Saler”. Además, sobre la llegada a A Coruña confiesa: “Nos viene muy bien a nivel de pulso y es una ciudad en la que el punto de encuentro de para entender si va a gustar o no tiene una valoración mejor o peor”. 

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