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A Coruña

Proximia inaugura una oficina en HI Coruña: “El lugar nos ha motivado a establecernos”

Redacción
17/06/2026 21:24
Miembros de Proximia, esta tarde en su nueva oficina de HI Coruña
Miembros de Proximia, esta tarde en su nueva oficina de HI Coruña
Quintana
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Proximia, la agencia de medios del grupo Havas con presencia en todo el país, inauguró esta tarde su nueva oficina en la ciudad en HI Coruña, en un lugar privilegiado, junto al muelle de trasatlánticos, como presumía en el acto Gabriel García Sanmartín, que dirigirá la oficina (en la que trabajarán diez empleados de la empresa) y se encargará del área comercial. Nora Blanco se ocupará del producto y la gestión de clientes. 

Proximia ya lleva 18 años implantada en la ciudad, no somos nuevos, y tenemos clientes de primer nivel como Abanca o Estrella Galicia”, comentó García. “Nos ha parecido interesante el lugar. El hecho de poder relacionarnos con otras empresas, además con esa incidencia de la IA, y que además está muy céntrico, nos ha motivado a movernos y establecernos aquí”, explicó. 

El evento, celebrado con motivo de la inauguración del espacio, contó con la asistencia de clientes, colaboradores y medios, a quienes dio la bienvenida Óscar Dorda, CEO de Havas Media Network, matriz a la que pertenece Proximia. También estuvo presente Victoria Ducournau, Directora General de Proximia, que compartió con los allí presentes el nuevo posicionamiento de la agencia, que pone el acento en las capacidades de la agencia para transformar el arraigo local en motor de crecimiento.

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