Paolo Roversi ya se deja ver por A Coruña

Paolo Roversi, en el exterior de la Fundación MOP antes de abrir su exposición Quintana

Quien pasee por el entorno de la avenida del Puerto y el muelle de Trasatlánticos habrán visto estos días a los técnicos apurando los trabajos en el centro que la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) tiene en el muelle de Batería para preparar la próxima exposición, que abrirá sus puertas al público el sábado 20 de junio. Pero los más observadores se habrán dado cuenta que hay otra persona que aprovecha el buen tiempo junto a la entrada.

Se trata del propio Paolo Roversi, cuyo trabajo protagoniza la muestra 'Doubts', que este verano acoge la Fundación en el puerto de A Coruña. El fotógrafo italiano se ha dejado ver en el exterior de la instalación, sentado en una silla, descansando de los últimos preparativos antes de que los coruñeses puedan deleitarse con sus trabajos, principalmente los tocantes al mundo de la fotografía de moda.

Annie Leibovitz supervisa los últimos preparativos de su exposición en A Coruña Más información

Es un momento similar al que ya se vivió en la anterior gran muestra de la Fundación MOP, 'Wonderland', que antes de abrir sus puertas recibía a su protagonista, Annie Leibovitz, para supervisar los trabajos de preparación. Días después, atendía en persona a los representantes institucionales de la ciudad, en la primera visita previa a la apertura oficial de su exposición.

El protagonista

Paolo Roversi (Rávena, 1947) es un fotógrafo que, interesado por el arte desde muy pequeño, comenzó su extensa carrera fotográfica trabajando para la agencia Asociated Press. Fue un encuentro con Peter Knapp, director artístico de la revista 'Elle', el que propició su entrada de lleno a la fotografía de moda.

Por delante de su objetivo han pasado multitud de personalidades como Rihanna, Rosalía, Natalia Vodinova, Emma Watson o Kristen Stewart, entre muchas otras.

El centro MOP se prepara para recibir el universo fotográfico de Paolo Roversi Más información

En 'Doubts' (que abrirá del 20 de junio al 20 de septiembre) se podrá desgranar su característico lenguaje visual, así como los elementos que caracterizan sus trabajos desde hace más de cuatro décadas. Además, se podrá apreciar su fascinación por las posibilidades de experimentar que ofrece el formato 'Polaroid'. La exposición se estructurará en varias secciones interconectadas, que representan diferentes aspectos de su estética, dando pie a entender por completo su maestría técnica y el aprecio por la belleza de los silencios y los espacios.

Roversi, además, tendrá una cita con el público coruñés el viernes 19, antes de la apertura oficial de la muestra. Y es que la librería del centro MOP, en el silo del muelle de Batería, recibirá al fotógrafo, que firmará ejemplares del catálogo de la exposición para el medio centenar de personas que han logrado hacerse con una de las invitaciones gratuitas para la ocasión.