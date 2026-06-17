MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario con un concierto en A Coruña

Una de las actividades de MIP Músicas Inclusivas y Participativas Instagram de MIP Músicas Inclusivas y Participativas

El proyecto MIP, Músicas Inclusivas y Participativas conmemora su décimo aniversario este 17 de junio a las 19.00 horas en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto abierto al público hasta completar aforo.

La celebración reunirá a artistas, personas usuarias y profesionales vinculados a distintas entidades sociales y educativas que han formado parte de la trayectoria del proyecto, consolidándose como una iniciativa de referencia en el ámbito de la inclusión social a través de la música.

Participan en esta edición Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE, entidades que han contribuido de forma activa al desarrollo del proyecto y a la creación de espacios culturales accesibles.

Cartel del concierto de MIP Músicas Inclusivas y Participativas

A lo largo de estos diez años, MIP ha impulsado la música como herramienta de convivencia, participación y expresión, favoreciendo la visibilización de la diversidad funcional y la construcción de entornos inclusivos.

Durante el evento, el público tendrá un papel activo, interpretando los Mantras de las Emociones con el apoyo de recursos audiovisuales que facilitan su integración. La organización invita a la ciudadanía a sumarse a esta experiencia colectiva y celebrar la diversidad a través de la música.

El concierto contará con diferentes formaciones y participantes vinculados al proyecto, en una jornada festiva y emotiva que pone en valor tanto la trayectoria de MIP como su impacto social.

El concierto se realizará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, la Fundación Emalcasa, Vegalsa-Eroski y la Fundación María José Jove.