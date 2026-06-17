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A Coruña

Los argentinos de A Coruña no pudieron disfrutar del hat trick de Messi

La Policía Local recordó a la propiedad de La Mila, bar de reunión habitual, que no tenía licencia para emitir el partido

Guillermo Parga
Guillermo Parga
17/06/2026 15:33
Los uruguayos, el lunes durante el empate ante Arabia Saudí
Los uruguayos, el lunes durante el empate ante Arabia Saudí
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Para la historia de los Mundiales queda ya la noche del 16 junio de 2026, o la madrugada del 17, en el caso de la hora española. De una tacada, Lionel Messi hizo hat trick de goles y de récords: el primer jugador de la historia en disputar seis Copas del Mundo, el más veterano en firmar tres dianas y el máximo anotador absoluto de la competición, con 16 tantos. Este último honor lo comparte con el alemán Klose. Sin embargo, más allá del dato, el argentino vive el relato. Un relato que pudo ser igualmente inolvidable en A Coruña, pero que finalmente se quedó en mucho menos debido a una prohibición por cuestiones legales.

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La Policía Local de A Coruña acudió el pasado lunes a La Mila, el establecimiento de la avenida de Oza en el que se reúnen centenares de argentinos en cada partido de la selección, para recordar a la propiedad que no podrían transmitir el duelo contra Argelia. El motivo es que la cita comenzaba a las 03.00 horas, justo cuando la licencia de cafetería que ostenta La Mila obliga al cierre. "Vinieron con muy buenas formas", matiza Mercedes Ardiles, responsable del establecimiento junto a su marido, Maxi Lucero. "Se enteraron que teníamos una fiesta preparada y que no podíamos por cuestiones de horario", añade. Durante el Mundial de Catar de hace cuatro años se vivieron allí escenas inolvidables, con la zona de A Gaieita convertida en una pequeña Bombonera. Eso sí, sin incidentes y con el apoyo de los vecinos.

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Quienes sí vivieron una fiesta, o algo parecido, fueron los uruguayos en la noche del lunes. Justo a la medianoche, los charrúas debutaron contra Arabia Saudí, en un duelo que no consiguieron empatar hasta la recta final y en el que sufrieron mucho. Eso no impidió que casi un centenar de personas, con banderas y camisetas celestes, evidenciaran que, más que un local argentino, La Mila es un bar rioplantense.

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Los propietarios han organizado una enorme fiesta para el lunes 22. Desde las 13.00 horas habrá un churrasco (bajo reserva previa), música en directo, sorteos y un ambiente propio de una final. Serán seis horas de previa hasta que, a las 19.00 horas, haya que 'ponerse el traje' para disfrutar de un nuevo show de Lionel Messi.

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