Las consecuencias de una huelga de médicos indefinida en A Coruña: la última causó más de 10.000 cancelaciones

Varias profesionales sanitarias, en la concentración este miércoles a las puertas del Chuac Germán Barreiros

Todo apunta a que la huelga de médicos contra el Estatuto Marco que promueve el Gobierno central se hará indefinida tras el verano. Las consecuencias serían tremendas para los “grandes perjudicados” de esta lucha, los pacientes, que en el último paro autonómico de estas características vieron canceladas más de 10.000 citas solo en A Coruña.

Fue tan solo hace unos meses, en marzo, cuando el sindicato O’Mega iniciaba una huelga indefinida a la que estaban llamados todos los profesionales sanitarios de la Atención Primaria. Duró cerca de un mes –del 2 al 24–, pero su impacto fue elevado, dejando un reguero de cancelaciones, concretamente 10.185 sin contar las que se vieron afectadas por la convocatoria semanal a nivel nacional, que en dicho mes se celebró del 16 al 20.

“Indudablemente lo que más nos cuesta son los pacientes, pero esto no es solo por nosotros”, recordaba este miércoles Mercedes Tallón, médica de Urgencias y vicepresidenta del sindicato O’Mega, en una concentración a las puertas del Chuac.

La pausa del verano

‘No es vocación, es explotación’, ‘Queremos trabajar como los demás’ o ‘Ministra, escucha a los médicos en lucha’, fueron algunos de los lemas que sonaron en la puerta principal de este hospital, donde este miércoles el seguimiento alcanzó en el turno de mañana el 23,02%, de nuevo entre los porcentajes más altos de la comunidad.

A Coruña ya supera las 25.000 citas e intervenciones médicas canceladas desde el inicio de la huelga Más información

“Estamos cansados, son muchos meses de lucha, pero tenemos claro que no vamos a parar”, advirtió Tallón, quien daba por hecho que el conflicto escalará tras el verano y se convertirá en un paro indefinido.

Los pacientes tendrán un par de meses de ‘tranquilidad’ y se espera que las citas que se reprogramen durante julio y agosto deberían mantenerse, aunque hay que tener en cuenta que muchos facultativos están de vacaciones en ese período, precisamente la razón por la que no convocan huelgas semanales en los citados meses.

“En verano sería imposible porque, con las vacaciones, las plantillas ya están reducidas y no podemos hacer sufrir a la población una reducción todavía mayor”, asegura Tallón.

La lista sigue creciendo

Mientras tanto, el paro de esta semana ya suma más de 2.000 citas e intervenciones médicas canceladas en el área sanitaria de A Coruña, más del 70% consultas hospitalarias, aunque también se vieron afectadas 31 cirugías en tan solo dos días.

En Atención Primaria, donde el seguimiento es bastante menor –este miércoles fue del 1,1% en el turno de mañana–, las citas canceladas en los centros de salud superan los dos centenares, al igual que las pruebas.