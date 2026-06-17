La única ruta española de autocaravanas escoge un año más A Coruña como su punto de salida

Presentación de la X Ruta de Autocaravanas Camino de Santiago, en O Parrote Javier Alborés

La única ruta española de autocaravanas escoge un año más A Coruña como punto de salida. La décima edición de la Ruta de Autocaravanas Yakart 'Camino de Santiago' reunirá en su itinerario de doce días -dos más que el año pasado- a unas 120 personas a bordo de un total de 53 vehículos. Para la ruta, que comenzará el próximo 1 de julio en A Coruña -aunque no partirán a su próximo destino hasta la tarde del día 3-, se ha organizado un recorrido turístico, cultural y gastronómico por diferentes partes de Galicia antes de su última parada, el 12 de julio, en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

Esta décima edición fue presentado en la mañana de este miércoles por Antonio Jul, fundador de Yakart Autocaravanas y presidente del Caravaning Club Yakart, en un acto en el que también participaron Sandra Jul, gerente de Yakart Coruña y responsable de la organización de la ruta; Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de A Coruña, e Ignacio Martínez Dopico, director del área de Turismo en la ciudad. Durante la presentación, Antonio Jul recordó que un alto porcentaje de los participantes llegan desde fuera de Galicia. En concreto, Jul cifró en 45 de los 53 inscritos los que proceden de otras partes del territorio nacional. "El itinerario se organiza al detalle y cada año se cambia, lo que significa que hemos recorrido la comunidad varias veces y la ausencia de repetición hace que algunos de los participantes tengan esa ruta por Galicia como sus vacaciones", explicó.

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Por su parte, Gonzalo Castro puso en valor el turismo en autocaravana como "una forma de compartir momentos únicos y crear comunidad en un equilibrio entre ocio y sostenibilidad". En este sentido, el concejal de Cultura y Turismo destacó la importancia de que A Coruña sea una vez más el punto de salida de esta ruta como una forma de "poner la ciudad en el mapa desde el punto de vista turístico". No obstante, en esta ocasión las autocaravanas partirán desde la explanada de Riazor en lugar de la Torre de Hércules, ya que desde el pasado mes de mayo el Ayuntamiento eliminó las dos zonas específicas para el estacionamiento de autocaravanas. Aunque según comentó este miércoles Castro, "se están buscando alternativas y habilitando nuevas zonas" para este tipo de vehículos.

Precisamente, una de las particularidades nuevas de este décimo aniversario es que se han incrementado los días en el itinerario. Según apuntó Jul en la presentación, "este año estamos dos días en cada ciudad". Algo que repercute de forma positiva en el impacto económico de las urbes. Todavía más que el año pasado, cuando se calcularon cerca de 200.000 euros de desembolso final. Tal y como concretó la gerente de Yakarta, Sandra Jul, este año se superarán los 250.000.

La ruta

La edición de este 2026 comenzará el 1 de julio, cuando los participantes se citarán en la urbe herculina hasta el día 3 para conocer la ciudad, visitar Termaria y asistir a una comida organizada en el restaurante de estrella Michelín Árbore da Veira. El día 2 pernoctarán en la explanada de Riazor y, desde allí, partirán el día 3 por la tarde hacia la localidad pontevedresa de Sabucedo, donde tendrán la posibilidad de asistir a la fiesta declarada Bien de Interés Popular 'A rapa das bestas'.

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El domingo 5, la comitiva se desplazará hasta Pontevedra, donde los participantes podrán conocer la ciudad y por la noche cenar en la Finca Batacos. Al día siguiente, está programada una visita al pazo de Rubianes, que cuenta con los jardines de excelencia internacional de la camelia, viñedo y bodega de la que procede el vino premiado con el 'Racimo de Oro 2024' al mejor blanco de Galicia.

La ruta continuará el martes 7 hacia Baiona, donde se podrá disfrutar de uno de los mejores campings de la comunidad: 'Bayona playa', así como de la zona turística. Como broche final, la organización llevará a los participantes a San Vicente do Mar y O Grove. En ambos espacios los inscritos podrán disfrutar de las maravillas de la naturaleza por su cuenta y de una jornada en catamarán en la que irán hasta la illa de Arousa. La última etapa será el sábado 11, cuando se desplazarán a Santiago de Compostela para, un día más tarde, reunirse todos los participantes en la plaza del Obradoiro como punto final a la ruta 2026.

Diferentes tipos de vehículos

Además, el 1 de julio se darán cita en A Coruña algunas de las autocaravanas más potentes del mercado. Algunas de ellas llegan a medir doce metros de longitud, como la Concorde Liner, que cuenta con un pequeño garaje en el que se puede alojar vehículos de dimensiones similares a un Fiat 500. Además en la ruta participaran algunas Concorde, que tienen una dimensión ligeramente inferior pero con capacidad de trasladar un turismo similar al Smart en su interior.

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Según incidieron desde la organización, en total una decena las Concorde Liner que participarán en la ruta, cuatro más que el año pasado. Este tipo de autocaravana, valorado en más de 400.000 euros, llamará la atención de los viandantes mientras recorren la ciudad o estén estacionadas a varios metros del estadio de Riazor.