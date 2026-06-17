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A Coruña

Así será la nueva iluminación de la plaza de Pontevedra 

El Gobierno local incorporará columpios inclusivos 

Lara Fernández
Lara Fernández
17/06/2026 12:02
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Uno de los parques infantiles con mayor demanda de A Coruña, el de la plaza de Pontevedra, duplicará su capacidad e incorporará nuevos juegos de carácter inclusivo para fomentar el desarrollo sensorial e integrar a los más pequeños con movilidad reducida. La alcaldesa, Inés Rey, informó este miércoles de la salida a concurso de las obras, que tendrán una inversión de 432.000 euros. 

La actuación, "necesaria dada a afluencia diaria de nenos que fan uso do parque", ganará más de 100 posibles usuarios. Así, el parque infantil, que cuenta en la actualidad con capacidad para 94 niños, tendrá espacio para 200. El Gobierno local aprovechará los trabajos para mejorar la red de riego, los espacios ajardinados y el mobiliario urbano que rodea el parque

También se renovará la iluminación en toda la plaza, con el fin de que la red gane en eficiencia y ahorro energético. Esta intervención salió a concurso a inicios de este mes y supondrá una inversión añadida de 450.000 euros.

A día de hoy, señala el proyecto, la zona de juegos infantiles tiene una iluminación insuficiente debido a la presencia de grandes árboles ubicados en su centro. Por ello, y para compatibilizar la ampliación del parque, se instalará iluminación por proyección desde las esquinas. 

En el camino peatonal que conecta la calle Regidor Somoza con la entrada de San Andrés, se plantea la colocación de luminarias simétricas desde el centro, tipo árbol. Además, dado el deterioro de las jardineras, estas serán sustituidas por otras lineales con bancos. 

En la zona central, donde de localiza la canasta y la fuente ornamental, se propone instalar columnas con luminarias dobles a distintas alturas. En el espacio que limita con la zona del Manhattan, se prevé utilizar el mismo sistema de columnas dobles. También volverá la luz a la estatua de Eusebio da Guarda a través de tres proyectores.

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